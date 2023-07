Už roky platí, že největším městem v České republice, kde se hraje až čtvrtá nejvyšší soutěž ve fotbale, je Havířov. Hned za nejmladším městem republiky je Kladno, roky spíš hokejová bašta. Největší město Středočeského kraje se nyní chystá nelichotivou statistiku změnit.

Kladno - Havířov, ve velkých městech se fotbalu nedaří. | Foto: Autor: Bohumil Kučera

Havířov i Kladno spojuje pár věcí. Obě města jsou mladá, obě děkují za svůj rozkvět nálezu uhelných slojí. Obě také stojí velmi blízko mnohem větší metropole, Slezané to mají kousek do Ostravy, Kladeňáci do Prahy. Vyrostli tady hokejisté, na které česká historie nikdy nezapomene, David Pastrňák a Jaromír Jágr.

Proč se tady však nedaří špičkovému fotbalu, to je u dvou sedmdesátitisícových měst také dílem podobného osudu.

Jsou jím peníze.

Kladenský klub v úvodu nového tisíciletí po finančních injekcích zejména ze strany tehdejšího poslance Michala Krause poskočilo až do nejvyšší soutěže. Jenže poslanec byl obviněn za čachry s kakaovým máslem v Africe, klub se začal finančně dusit, opustili ho později reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý a hvězdy typu Bořka Dočkala a z ligy po pěti letech sestoupil.

Co bylo horší, nezastavil ani další mocný pád až do divize… Dodnes se z ní nevyhrabal.

U Havířova je to podobné. Také tady hráli dlouho výborný fotbal, ještě v polovině 90. let to byla druhá liga. Jenže po pádu z ní dopadli ještě hůř než v Kladně – zbankrotovali!

Pět let klub vůbec nefungoval, pak se musel po spojení s konkurencí drápat od okresního přeboru nahoru. Dostal se do divize, v níž působí od roku 2007, ale lepší než dvě třetí místa od té doby neuhrál, podobně jako Kladno.

Jaké jsou vyhlídky obou klubů do budoucna?

V Kladně aktuálně vyšší. Do klubu přišel někdejší manažer Baníku Ostrava Michal Dyml, s ním i pětice hráčů z třetiligových Zbuzan, které už kvůli penězům tak vysoko hrát nechtěly. Tým převzal trenér František Douděra, táta mladé naděje Slavie Praha, povedlo se přivést někdejší oporu Liberce a dalších klubů Zdeňka Folprechta, jenž se u Kladna narodil a vyrůstal.

Klub má výraznou podporu od magistrátu města Kladna, který převzal celý areál stadionu slavného hráče minulosti Františka Kloze. Kromě něj kopali za Kladno v minulosti i hráči světových parametrů jako Josef Kadraba nebo Jan Suchopárek, na které by současné vedení rádo navázalo. Chybí snad jen silný partner z neveřejného sektoru.

A Havířov? V kanceláři na židli manažera, ale zároveň na lavičce prvního mužstva sedí už delší dobu slavné jméno, Miroslav Matušovič, jenž jako hráč záříval jak v Baníku, tak i ve Spartě. Nejzvučnějším jménem jeho sestavy je zkušený Albánec Elvist Ciku známý z Karviné, hraje zde velmi šikovný Tomáš Wojnar, ale zda se bude letos na velmi hezkém stadionu hrát konečně o postup, jak by tady chtěli, to zatím nevypadá.

Nebo se borci z obou čtyři sta kilometrů vzdálených měst postaví osudu a konečně svým fanouškům připraví nějakou fotbalovou radost?

Nechme se překvapit.

A ještě malé srovnání…

Havířov 70 165 obyvatel (12. v ČR)

Kladno 68 896 obyvatel (13. v ČR) – údaje k 1.1. 2021

Slavní rodáci:

Havířov: David Pastrňák, aktuálně nejlepší český hokejista, Ota Zaremba, olympijský vítěz ve vzpírání, Daniel Beneš, gen. ředitel ČEZ, světové modelky Simona Krainová, Aneta Vignerová či Dominika Hužvárová, ve městě vznikla kapela Kryštof.

Kladno: Anton Čermák (starosta Chicaga byl zastřelen při atentátu na prezidenta F.D. Roosevelta 1933), Jaromír Jágr (nejslavnější český hokejista), malíř Cyril Bouda, Zdeněk Miller, autor pohádek o Krtečkovi, Jiří Panocha, zakladatel slavného kvarteta, František Kloz (fotbalový reprezentant zemřel na konci války po přestřelce s nacisty).

Zajímavost z historie:

Obě města se střetla v baráži o hokejovou extraligu před dvaceti lety - v roce 2003. Havířov extraligu hájil neúspěšně a Kladno ho jako vítěz I. ligy porazilo v dramatické sérii 4:2 na zápasy. Zápasy sledovalo 35 tisíc diváků!