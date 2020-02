Druholigový Vyšehrad má k dispozici silný kádr, který v sobotu rozdělil na dvě mužstva. To lepší přejelo Vltavín 6:1, to druhé změřilo síly s Hostouní, která byla silnější na míči, na soupeři zase bylo znát, že je skvěle trénovaný.

Stejně jako proti Hořovicku trápily Hostouň tentokrát už od začátku zápasu zbytečné individuální chyby. Hned po první přišel roh a po něm vlastní gól Krupičky, to samé se stalo Sokolům před týdnem. Horší bylo, že bleskově přišla další branka v síti debutujícího gólmana Soukupa, který přichází ze sousední Dobrovíze. „Hráči se nedomluvili po dlouhém autu, celkově jsme nastoupili příliš vlažně. To s námi hodně otřáslo,“ mračil se kouč Hostouně Ivan Pihávek.

Jeho tým navíc inkasoval potřetí, přesto zvedl hlavy a do poločasu bylo po třech pěkných kombinacích vyrovnáno. Dvakrát zakončoval přečíslující stoper Trapp a jednou Kabele. Hostouň pokračovala v tlaku i po změně stran, jenže do vedení šli zase hoši od slavného českého hradiště, když se jim povedla parádní rána zdálky. Charvát znovu vyrovnal a Hostouň mohla i vyhrát, ovšem Vegricht ani Lohoyda velké šance nedali. „Pro nás je dobře, že to byl zápas na morál, kdy jsme museli pořád dotahovat a povedlo se to. Na Motorletu však nesmíme darovat soupeři góly,“ je jasné Ivanu Pihávkovi.

Vyšehrad – Hostouň 4:4 (3:3). Branky hostů: Trapp 2, Kabele, Charvát.

Hostouň: Soukup (46. Karajbič) – Zahranychyy, Trapp, Krupička, Charvát – Brejcha, Marek – Smékal, Lička, Kabele – Hájek. Střídali: Vegricht, Lohoyda, Šišič, Šehič, Hovorka.