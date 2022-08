Oba dorosty zůstaly v České lize, tedy druhé nejvyšší soutěži, kterou starší uhájili v dramatické baráži s Roudnicí. Do další sezony sice přišli o pětici hráčů, která se posunula do dospělých, ale zase je posílili mladí kluci z nižší kategorie. To vlastně už v minulé sezoně, kdy třeba Kalina s Novákem už byli hráči základu a baráž končila na hřišti pětice hráčů ročníku 2005, tedy těch, co mohou pokračovat.

Tým dál vede někdejší výborný třetiligový borec Radek Duda s Karlem Kreisingerem, od žáků se k nim přesunul další skvělý borec minulosti Václav Feřtek. Mladší má dál na starosti ex-prvoligový Jan Pejša s Milanem Mikulou a Markem Novobilským.

Žáci, kteří postoupili letos do nejvyšší soutěže, si v přípravě vedli lépe. Patnáctka přehrála Meteor 5:2 a čtrnáctka s ním remizovala 3:3. Starší tým vede dvojice Jaroslav Hamouz – Zbyněk Pokorný, mladší Josef Procházka, Jan Tyburec a Vladimír Procházka.

Prohlédněte si fotogalerii ze všech přípravných zápasů kladenských celků.

