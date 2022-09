Dorost do devatenácti let zvládl důležité utkání na hřišti Tempa, kde vyhráli brankou Kračka 1:0. Od začátku byla na hostech vidět větší touha po vítězství. „Jsem rád, že nezůstalo jen u slov a chtíč se přenesl i na hřiště,“ byl spokojený kladenský trenér Radek Duda. Ve výborném nasazení pokračovali starší dorostenci i na hřišti Viktorie Plzeň. Soustředili se na pevnou obranu a vyráželi do rychlých protiútoků. Branky mohly padnout na obě strany, ale nakonec z toho byla bezbranková remíza. „Za bojovnost a nasazení si kluci bod zasloužili,“ zhodnotil utkání Duda, jehož tým byl v úterý vůbec prvním, který vyzkoušel při tréninku novou umělou trávu na SK.

Vlažně naopak nastoupili do utkání na Tempu Praha mladší dorostenci SK, první poločas prohráli 0:2. „Až když dal soupeř dvě branky, tak jsme se probudili a od té doby byli lepším týmem,“ řekl Jan Pejša, trenér Kladna.

Jeho svěřencům se podařilo ve druhé půli vstřelit dvě branky a vyrovnat. „Měli jsme možnosti strhnout utkání na svou stranu, ale nevyužili jsme je,“ dodal Pejša.

V Plzni sehráli mladší dorostenci vyrovnané utkání, kde rozhodla jedna chyba. „Bohužel jsme nestihli včas zavřít prostor před naším pokutovým územím. Přesto kluci proti kvalitnímu soupeři nezklamali,“ uzavřel Pejša.

V krajském přeboru prohráli starší dorostenci SK na domácím hřišti s FA Povltavská 2:3. „S profesorským fotbalem bez pohybu a nasazení se vyhrávat nedá, byť jsi lepším týmem,“ zhodnotil utkání Pejša.

Mladší dorostenci porazili Povltavskou 6:3. Po prvním poločase vedli 3:1, jenže pak pustili soupeře dvěma góly zpět do zápasu a o svém vítězství rozhodli až před koncem zápasu. „S prvním poločasem můžeme být spokojeni. Ve druhém jsme ani z daleka nepodali výkon, jaký bychom chtěli,“ řekl Marek Novobilský, trenér Kladna.

Před uzávěrkou přestupů Kladno znovu posílilo, z Velvar získalo Pihrta

ČLD U19: FC Tempo Praha - SK Kladno 0:1 (0:0)

Sestava: Ševce - Justra, Chochola, Kácl, Novák - Kraček, Duda, Kalina, Truhlář (86. Janega), Veselý (80. Hoffmann) - Došek (89. Frühauf)

Branka: Kraček

ČLD U19: FC Viktoria Plzeň "B" - SK Kladno 0:0

Sestava: Ševce - Justra, Chochola, Kácl, Novák - Kalina - Kraček, Fajka (74. Hoffmann), Duda, Truhlář, Veselý (89. Fedorovych)

ČLD U17: FC Tempo Praha - SK Kladno 2:2 (2:0)

Branka: Klein 2x

Sestava: Kralovič - Hrudka , Kopta, Kos, Kejzlar - Zoubek, Požár (61.Novobilský) - Eška, Mucha, Halaj - Klein (78. Janát)

ČLD U17: FC Viktoria Plzeň "B" - SK Kladno 1:0

Sestava: Tunka (71. Kralovič) - Hrudka, Kopta, Kos, Kejzlar - Zoubek, Požár - Halaj, Mucha (75. Debrise), Eška (46. Procházka) - Klein (60. Haluza)

KPSD: SK Kladno "B" - FA Povltavská 2:3 (2:2)

Branky: Procházka 2x

Sestava: Fajfrlík (46. Vojtíšek) - Davídek, Fedorovych, Rottner, Novobilský - Zoubek (46. Klein), Debroise - Haluza, Eška (73. Kolka), Došek - Procházka

KPMD: SK Kladno "B" - FA Povltavská 6:3 (3:1)

Sestava: Hejkal (41. Lhota) - Bhaaddin Talai Al-Khewani, Abrham, Kolka, Bach – Svoboda, Rekl, Janát, Feřtek - Havel, Hůla

Opakovaně střídali: Palán, Novobilský, Davídek, Kralovič

Branky: 2x Feřtek, 2x Janát, Palán, Havel

Starší žáci vyhráli v Jablonci, mladší porazili Litvínov

Blízko prvním bodům v nejvyšší žákovské soutěži byli fotbalisté SK Kladno od patnácti let. Na hřišti v Jablonci vedli po poločase 1:0, ale nakonec prohráli 2:3. „Byl to zápas rozdílných poločasů. V prvním jsme byli jednoznačně lepší, druhý byl v režii domácích, kteří nakonec proměnili více šancí,“ zhodnotil utkání kladenský trenér Jaroslav Hamouz.

Vysoké vítězství 7:1 v Jablonci si připsali starší žáci do čtrnácti let. Přitom utkání se pro ně nevyvíjelo ideálně, již po třiceti vteřinách prohrávali 0:1. „Po pár minutách jsme se ale oklepali a byli lepším týmem po celé utkání. I na těžkém terénu chtěli kluci kombinovat a hrát hezký fotbal,“ těšilo kouče Josefa Procházku.

Skvěle vstoupili do zápasu proti Litvínovu mladší žáci do třinácti let. V úvodu se ujali vedení 3:0, jenže pak vlastními chybami dostali soupeře zpět do hry. Postupem času začali domácí opět lépe kombinovat a vytvářet si šance. Jenže hosté také a byla z toho remíza 5:5. „Myslím, že remíza je spravedlivá,“ řekl kladenský trenér Pavel Drsek.

Parádní zápas sehráli v České lize mladších žáků fotbalisté SK Kladno do dvanácti let. Na domácí nové umělé trávě vyhráli vysoko 13:3. „Předvedli jsou spoustu hezkých kombinačních akcí. S výkonem jsme spokojeni, ale musíme dál tvrdě pracovat,“ ví Michal Zachariáš, trenér Kladna.

ČLŽ U15 - FA Jablonec – SK Kladno 3:2 (0:1)

Sestava: Nohava – Šťastný, Kučera, Komín, Sikora - Justra (57. Šiktanc), Valach (53. Táborský), Šindler, Polák (68. Novotný), Jílek – Burle

Branky: Burle, Šindler

ČLŽ U14 - FA Jablonec – SK Kladno 1:7 (1:3)

Branky: David 2x, Kubík 2x, Fitko, Hájek, Ježek.

Sestava: Koloušek – Hauge, Polcar, Hájek, Kalík (63. Bacílek) – Šmolík (56. Ježek), Chvalník, Kubík, David – Fitko, Jemelka (56. Martinovský)

ČLMŽ U13: SK Kladno - FŠ Litvínov 5:5

Sestava: Drsek - Pleiner, Háž, Vasilič, Vejvoda, Volkov, Macháček, Svoboda, Táborský, Lina, Evan, Lisec,

Skála, Melka

Branky: Drsek, Volkov, Pleiner, Evan, vlastní

ČLMŽ U12: SK Kladno - FŠ Litvínov 13:3

Sestava: Vávra – Brzybohatý, Lukáč, Otcovský, Svoboda – Soukup, Poloček, Dvořák, Antonov – Kadlík, Janda, Kalinová

Branky: 4x Poloček, 3x Kadlík, 2x Kalinová, 2x Dvořák, Janda, Soukup.

Petr MAŇKOŠ