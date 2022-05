Baník nehrál zle ani ve Slaném, zejména v první půli. Tu sice začal favorit dokonale a po bleskovém zásahu Volka a pak i Novotného to bylo za necelou čtvrthodinku 2:0. Jenže outsidera pak párkrát podržel výtečný mladík v bráně Truhlář a jeho tým velmi rychle snížil Vaňkem.

Do půle byl rozhodně nebezpečnější. Ze tří obrovských šancí však nevyrovnal (Vaněk tyč, Kotouček 2x neuspěl) a trest přišel po pauze, když už hosté na velkém hřišti přece jen přestali stíhat a domácí se po dalších dvou trefách Novotného a Herčíka uklidnili.

„Ze hřiště sice odcházíme s pocitem, že jsme nezklamali, ale kdybychom víc dodržovali, co si řekneme, nemusel být začátek tak špatný. Na druhou stranu Slaný jasně ukázalo, že se spoustou mladých šikovných kluků by si zasloužilo jít nahoru, my mohli jen překvapit. Teď nás čekají zápasy, které musíme zvládnout,“ hlásí trenér Baníku David Nedvěd, jemuž citelně chyběl nemocný Jiří Polák.

Domácí Radim Vavroch také chválil: svůj i soupeřův tým a také rozhodčího Čermocha. Na tom se shodli s Nedvědem. „Měli jsme zase skvělý začátek, ale paradoxně nám ublížil a soupeř mohl skóre do pauzy klidně otočit. Až po změně stran jsme se uklidnili a zápas už měli pod kontrolou,“ mínil kouč Slaného.