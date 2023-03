V prvním jarním kole remizovali starší dorostenci SK Kladno senzačně na Slavii, v tom druhém bohužel na body nedosáhli a na hřišti druhého ze slavných "S" - Sparty Praha prohráli 0:3. Rozjela se i jarní část České ligy mladších žáků. Zde byli fotbalisté SK stoprocentní, když porazili Litvínov 4:1 a 4:3.

SK Kladno - SPARTA PRAHA 1:1 / ČLZ U15 / 8. 10. 2022 | Foto: Bohumil Kučera

Opět ukázali, že můžou hrát s každým. Fotbalisté SK Kladno do devatenácti let se nezalekli ani druhého slavného „S“ a na hřišti se hrál vyrovnaný zápas se šťastným koncem pro Spartu. Hosté za stavu 0:1 neproměnili stoprocentní gólovou šanci a navíc od 54. minuty hráli bez vyloučeného brankáře Ševceho. „Pokud chceme uspět v takovém utkání, musíme proměňovat šance, což se nám nepodařilo. Po vyloučení už to bylo složité, nicméně musím kluky pochválit, že se nevzdali a bojovali až do konce,“ hodnotil Jan Pejša, trenér Kladna.

Mladší dorostenci drželi na Strahově nadějný výsledek až do padesáté minuty, kdy dostali branku na 1:3. „Po tomto gólu se naše hra sesypala jako domeček z karet,“ litoval kladenský trenér Radek Duda. Jeho svěřenci propadli především ve standardních situacích a v soubojích jeden na jednoho. Na konec z toho byla vysoká porážka 1:9. „Ze zápasu se poučíme a budeme se snažit na našich chybách pracovat v tréninkovém procesu,“ slíbil Duda.

Mladší žáci začali po soustředění skvěle

Jarní část ligové soutěže začala i mladším žákům SK. Ti se vrátili ze soustředění a hned šli do prvního mistrovského utkání. Na domácím hřišti porazila třináctka Litvínov 4:1. „V první třetině jsme rozběhávali soustředění a byli jsme hodně pomalí. Postupem času jsme se v zápase zlepšili a zaslouženě vyhráli. Vstřelili jsme i hezké branky a vzadu nás podržel brankář,“ hodnotil Pavel Drsek, trenér Kladna.

Mladší žáci do dvanácti let vyhráli nad Litvínovem 4:3. Předvedená hra domácích byla mnohem lepší, než byl konečný výsledek. „Ve třetí třetině se projevila únava ze soustředění, čehož soupeř využil a vstřelil nám tři branky. Velice pozitivní je ale naše předvedená hra,“ chválil kladenský trenér Michal Zachariáš.

ČLD U19: AC Sparta Praha U18 - SK Kladno 3:0 (2:0)

Sestava: Ševce - Truhlář, Kácl, Bokša, Novák - Zoubek, Fajka (46. Hanuščík), Kraček (54. Vajshajtl), Duda, Došek (46. Hoffmann) - Janega (21. Veselý). ČK: 54. Ševce

ČLD U17: AC Sparta Praha U16 - SK Kladno 9:1 (2:0)

Sestava: Tunka – Požár (46. Faltus), Kos, Kopta, Kejzlar, Halaj, Kolka (60. Klein), Hrudka, Procházka (70. Haluza) – Mucha – Eška (60. Měchura)

Branka: Halaj

ČLŽ U13: SK Kladno – FŠ Litvínov 4:1

Sestava: Drsek, Kantor, Pleiner, Vejvoda, Paur, Zachariáš, Macháček, Linc, Evan, Skála, Svoboda.

Branky: Vejvoda 2x, Linc, Macháček

ČLŽ U12: SK Kladno – FŠ Litvínov 4:3

Sestava: Vávra – Lukáč, Kučera, Ciniburg – Soukup, Poloček, Dvořák, Hlava – Kalinová, Rindoš

Branky: Soukup 2x, Hlava 2x

Petr MAŇKOŠ