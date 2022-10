Proti silnému soupeři z Pardubic nastoupil starší dorostu SK Kladno. Hosté byli velmi dobří v kombinaci i tvrdí v osobních soubojích. Hrál se vyrovnaný fotbal, kde se bojovalo o každý metr hřiště. Domácí nakonec uhájili vítězství 1:0, které trefil v prvním poločase Duda. „Bylo to velice vydařené a vybojované utkání, kluci si sáhli až na dno svých sil,“ byl spokojený Radek Duda, trenér Kladna a jmenovec střelce. Jediné, co mu kazilo vítězství, bylo zranění Václava Kaliny, který si zlomil klíční kost. „Tímto mu přeji brzké uzdravení,“ dodal Duda.

V prvním poločase působili mladší dorostenci SK Kladno zakřiknutým dojmem. Výsledkem bylo vedení hráčů Pardubic 3:0. „Po poločase jsme zlepšili pohyb i zvýšili agresivitu a začali být nebezpeční,“ hodnotil kladenský trenér Jan Pejša. Jeho mužstvo snížilo na rozdíl jediné branky. „Bohužel jsme náskok soupeře nedokázali dohonit. Přesto musím kluky za druhý poločas pochválit,“ řekl Pejša.

Utkání staršího dorostu v krajském přeboru proti Pšovce Mělník mělo podobný průběh jako ty předchozí. Solidní hra v prvním poločase se spoustou neproměněných šancí, a naopak velmi špatná hra v poločase druhém, ve kterém hosté otočili výsledek a vyhráli 4:3. „Už jsme takto přišli minimálně o deset bodů,“ zlobil se Pejša.

Mladší dorostenci remizovali v krajském přeboru s Pšovkou 4:4. Domácí neproměnili řadu šancí a dovolili hostům skórovat po individuálních chybách. „Z těchto chyb se musíme poučit. Přesto mě těší, že jsme se snažili hrát kombinační fotbal,“ hodnotil Marek Novobilský, trenér Kladna.

ČLD U19: SK Kladno - FK Pardubice 1:0 (1:0)

Sestava: Vajshajtl - Novák, Chochola, Kácl, Hoffmann - Truhlář, Fajka, Kalina (43. Janega), Duda, Kraček (87. Fedorovych) – Veselý (89. Rottner)

Branky: Duda

KPMD: SK Kladno – FK Pšovka Mělník 3:4 (3:2)

Sestava: Kralovič - Novobilský (46. Kos), Brabec (54. Davídek), Rottner, Faltus - Zoubek (46. Maxant), Debroise - Halaj (46. Kejzlar), Janega, Fedorovych - Klein

Branky: Zoubek, Novobilský, Klein

ČLD U17: SK Kladno – FK Pardubice „B“ 2:3 (0:3)

Sestava: Tunka - Novobilský, Kopta, Kos, Kejzlar - Zoubek, Hrudka - Halaj, Mucha, Procházka (87. Debroise) - Maxant (46. Klein)

Branky: Klein, vlastní

KPMD: SK Kladno - FK Pšovka Mělník 4:4 (2:1)

Sestava: Hejkal - Svoboda, Davídek, Abrham, Rekl – Pavlíček, Kolka, Randýsek, Feřtek - Sobotka – Havel

Branky: 3x Kolka, Pavlíček

Velvary se z Baníku se radují. Netěšil bych se na Rusáky, hlásí šéf Vedral

Mladší žáci vyhráli na Vyšehradě

V České lize straších žáků prohráli fotbalisté SK Kladno do patnácti let v Pardubicích 1:7. Kladenský trenér Jaroslav Hamouz byl s výkonem svých hráčů hodně nespokojený. „Kluci podali špatný výkon, naopak soupeř hrál velice dobře a zaslouženě zvítězil,“ řekl Hamouz.

Ani starší žáci SK Kladno do čtrnácti let na hřišti v Pardubicích neuspěli a prohráli 0:5. Domácí ovládali celý zápas zcela jasně hru na míči a hosty k ničemu nepustili. „Pardubice vyhrály zcela zaslouženě,“ uznal Josef Procházka, trenér Kladna.

Mladší žáci se v České lize představili na hřišti Vyšehradu Praha. Výběr do třinácti let rozhodl o svém vítězství 5:1 až ve třetí třetině. „Opět nás trápila koncovka. Jinak jsme byli od začátku lepším mužstvem a velice slušně kombinovali,“ byl spokojený kladenský trenér Pavel Drsek.

Další vítězství v České lize mladších žáků si připsali fotbalisté SK do dvanácti let. Na hřišti Vyšehradu vyhráli vysoko 7:1. „Chvíli nám trvalo, než jsme se dostali do tempa, ale pak jsme hráli pohledný kombinační fotbal. Opět nás ale trápilo proměňování šancí, na čemž musíme i nadále pracovat,“ ví kladenský trenér Michal Zachariáš.

ČLŽ U15: FK Pardubice – SK Kladno 7:1 (1:0)

Sestava: Nohava (59. Koloušek) – Novobilský (50. Novotný), Šťastný, Kučera, Sikora (65. Assar) – Valach (65. Novák), Šiktanc (50. Přerovský), Šindler (50. Justra), Polák, Jílek (63. Drechsel) – Burle

Branky: Jílek

ČLŽ U14 - FK Pardubice – SK Kladno 5:0 (1:0)

Sestava: Koloušek – Šmolík, Pešek, Polcar, Kyjanka – Jemelka (41. Kalík), Fitko (68. Martinovský), Antonov (68. Ježek), Bacílek (55. Kubík) – Chvalník, David

ČLŽ U13: SK Kladno – FK Slavoj Vyšehrad 1:5

Sestava: Jícha, Lhota- Vejvoda, Volkov, Macháček, Svoboda, Táborský, Linc, Paur, Zachariáš, Evan, Lisec, Kántor, Skála, Háž.

Branky: Svoboda, Skála, Lisec, Evan, Linc

ČLŽ U12: SK Kladno – FK Slavoj Vyšehrad 7:3

Sestava: Vávra – Kučera, Brzybohatý, Kalinová, Otcovský, Svoboda – Soukup,

Krakovský, Poloček, Dvořák, Antonov – Kadlík, Iliáš, Topolanský, Lukáč

Branky: 3x Kadlík, 2x Soukup, Lukáč, Poloček

Petr MAŇKOŠ