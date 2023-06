Pohodová výhra nad Poříčany odstartovala krásný den ve Hřebči, kde místní fotbalisté SK ve spolupráci s obecním úřadem uspořádali tradiční Den dětí. Tentokrát přálo počasí a všichni se shodli, že to byla jedním slovem pecka.

Dětský den pořádaný fotbalovým klubem SK Hřebeč a obecním úřadem ve Hřebči se povedl maximálně. | Foto: Tereza Schneiderová

„Líbilo se to hlavně dětem, to je důležité. A spokojenost jsem viděla i u dospělých,“ byla ráda starostka Hřebče Petra Piskáčková, která měla celou sobotu napilno. Ve Hřebči totiž probíhaly také rybářské závody, a tak zavítala na obě akce. Co slíbila před dnem dětí, to také splnila, objednala perfektní počasí. „To je základ takové akce,“ měl jasno jeden z hlavních organizátorů, trenér Hřebče a také její výborný střelec Miroslav Novák.

Podle něj byl letošní Den dětí zatím nejúspěšnější. „Dorazily tři stovky dětí a odhadem osm set i s dospělými. Naším cílem pro příští rok je tisícovka,“ pyšně hlásil Novák.

Největší zájem budili zajímaví maskoti, tombola, malování na obličej a závěrečný ohňostroj z konfet. Děti si také zatrénovaly s místními fotbalovými hvězdami Tomášem Jablonským a Jakubem Podaným.

„Nechápu třeba holky, že dokázaly přes čtyři hodiny malovat dětem na obličeje nádherné výtvory. Ale myslím, že nadšení byli z celé akce všichni. Tedy kromě správce, jemuž ohňostrojové konfety na trávě asi radost neudělaly,“ dodal Miroslav Novák.