Závěrečné zápasy podzimu sehrála fotbalová mládež SK Kladno. Starší dorost zakončil sezonu domácí prohrou 0:3 s Teplicemi, mladší s nimi remizoval 3:3. V krajském přeboru vyhrál starší dorost se Lhotou 3:1. Mladší dorostenci vyhráli 9:0 a podzim zakončili bez ztráty bodu! Starší žáci prohráli v Mladé Boleslavi, mladší vyhráli na hřišti Bohemians Praha.

SK Kladno 2023-24 - U16 | Foto: SK Kladno

Špatně vstoupili do závěrečného utkání podzimní části sezony starší dorostenci SK. V České lize přivítali na domácím hřišti Teplice a již v 6. minutě prohrávali 0:2. I přesto, že se postupně zlepšili, branku vstřelit nedokázali, a naopak ještě jednu inkasovali. „Bohužel o výsledku rozhodl náš nepovedený úvod. I když jsme neodehráli špatné utkání, soupeř působil vyspělejším dojmem a zaslouženě zvítězil,“ hodnotil kladenský trenér Jan Pejša. Jeho mužstvo je po podzimní části České ligy staršího dorostu na třináctém místě, když na sestupové příčky má šestibodový náskok.

V České lize mladšího dorostu remizovali fotbalisté SK Kladno 3:3 s Teplicemi. „Kluci odehráli výborné utkání a zaslouží si velikou pochvalu za předvedený výkon,“ byl spokojený Jan Procházka, trenér Kladna. Spokojený může být s celým podzimem. Mladší dorostenci skončili s dvaatřiceti body na skvělém šestém místě.

Derby v krajském přeboru čekalo starší dorostence SK. Na umělé trávě přivítali hráče Lhoty a slavili výhru 3:1. „Vyhráli jsme zaslouženě, ale výkon nebyl optimální. Chyběl nám větší pohyb a dělali jsme příliš individuálních chyb,“ řekl Jan Pejša. V krajském přeboru staršího dorostu patří fotbalistům SK Kladno šesté místo.

Parádní podzimní část sezony potvrdili mladší dorostenci SK Kladno v krajském přeboru. Na domácím hřišti rozstříleli v posledním utkání Lhotu 9:0 a zakončili se bilancí čtrnácti výher a jediné prohry! „Utkání jsme měli pod kontrolou a bez komplikací jsme si dokráčeli pro poslední tři body před zimní přestávkou,“ byl rád kladenský trenér Zbyněk Pokorný. Jeho mužstvo vyhrálo krajský přebor mladšího dorostu bez ztráty bodu, když na druhé Kosmonosy drží náskok osm bodů.

Poslední pozimní utkání sehráli starší žáci SK Kladno na hřišti Mladé Boleslavi. Po nadějné první půli, která skončila 1:1, špatně vstoupili do té druhé a prohráli 1:5. „V prvním poločase jsme byli víc než vyrovnaným soupeřem. Nepovedl se nám, ale vstup do té druhé, když jsme během čtyř minut obdrželi dvě branky a bylo po zápase,“ hodnotil kladenský trenér Josef Procházka. Jeho tým může porážka mrzet i kvůli tomu, že skončil na čtrnáctém místě. Na třináctou Mladou Boleslav nyní ztrácí čtyři body, a právě toto umístění znamená jistotu účasti v České lize starších žáků i na příští sezonu.

Porážkou 2:8 zakončili podzimní část sezony starší žáci SK Kladno do čtrnácti let na hřišti Mladé Boleslavi. „Do utkání jsme nevstoupili vůbec dobře a dvě branky se nám podařilo vstřelit až za stavu 0:7,“ řekl Tomáš Skála, trenér Kladna. Starší žáci U14 skončili v tabulce na posledním místě, ale na patnáctý Meteor ztrácí pouhý bod a na třinácté Ústní nad Labem čtyři body.

Mladší žáci SK Kladno se představili na hřišti pražských Bohemians. Tým U13 prohrál vysoko 3:13. A prohru hodnotil trenér Michal Zachariáš. „Bohužel jsme udělali příliš individuálních chyb. Soupeř byl hladovější a zaslouženě vyhrál.“ Mladší žáci do třinácti let skončili v nejvyšší soutěži na čtrnáctém místě.

Skvěle zakončili podzimní část České ligy mladších žáků do dvanácti let fotbalisté SK Kladno. Na hřišti třetích Bohemians podali skvělý výkon a vyhráli 4:3. „Sehráli jsme s Bohemkou vyrovnaný zápas. Ve třetí třetině jsme byli dokonce lepším týmem a soupeře jsme přehráli ve všech činnostech. Odměnou byly pro kluky dva vstřelené góly a otočení výsledku,“ radoval se kladenský trenér Roman Pavlíček. I mladší žáci do dvanácti let skončili v tabulce na čtrnáctém místě.

ČLD U19: SK Kladno - FK Teplice 0:3 (0:2)

Sestava: Vajshajtl - Rous, Fajka, Liška, Novák - Kalina, Zoubek - Janega (46. Měchura), Hanuščík (85. Fedorovych), Došek (68. Shcheholiev) - Klein (65. Chochola)

ČLD U17: SK Kladno – FK Teplice 3:3 (2:1)

Sestava: Hejkal - Hůla, Požár, Kopta (79. Svoboda) - Měchura, Maxant, Kejzlar, Mucha, Halaj (89. Palán), Procházka, Feřtek (67. Janát)

Branky: Požár, Mucha, vlastní

KPSD: SK Kladno „B“ - SK Lhota 3:1 (2:1)

Sestava: Kralovič - Al- Khewani, Novobilský, Rottner, Hůla (46. Abrham) - Kolka (59. Drechsler), Jílek - Fedorovych, Shcheholiev (46. Šťastný), Haluza (53. Novotný) – Vlčkov

Branky: Jílek 2x, Šťastný

KPMD: SK Kladno „B“ – SK Lhota 9:0 (3:0)

Sestava: Nohava - Novobilský (46. Valach), Kučera, Komín, Novotný (46. Soukup) - Polák, Přerovský (46. Táborský), Šťastný (46. Burle), Mezera (55. Sychevskyi), Peroutka - Drechsel (46. Novák)

Branky: 3x Valach, Nohava, Mezera, Novobilský, Peroutka, Sychevskyi, Kučera

ČLŽ U15: FK Mladá Boleslav – SK Kladno 5:1 (1:1)

Sestava: Koloušek – Bacílek (41. Mariňák), Šmolík, Pešek (73. Kyjanka) - Kalík (31. Hauge), Antonov (73. Fuchs), Chvalník, Polcar, David - Fitko (73. Troch), Hájek

Branka: Hájek

ČLŽ U14: FK Mladá Boleslav – SK Kladno 8:2 (4:0)

Sestava: Jícha (41. Lhota) – Pleiner, Vejvoda, Paur (48. Evan), Drsek (41. Háž), Táborský (39. Černý), Linc, Zachariáš (48. Juppa), Lisec (48. Macháček)

Branky: Evan, Volkov

ČLŽ U13: Bohemians Praha 1905 - SK Kladno 3:13

Sestava: Doležal – Poloček, Hlava, Kadlík, Blažek, Lidický, Kalinová, Otcovský, Soukup, Dvořák, Antonov, Rindoš, Ciniburg

Branky: Dvořák, Hlava, Blažek

ČLŽ U12: Bohemians Praha 1905 – SK Kladno 3:4 (2:2)

Sestava: Verner – Dia, Suchý, Steckovič, Hlavsa, Skolil, Hunal, Chadima, Koloušek, Spal, Hosnedl, Machač, Rojt, Svoboda, Ricci, Hlinovský

Branky: Dia 2x, vlastní, Ricci

Petr MAŇKOŠ