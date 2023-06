Bojují o záchranu České ligy staršího dorostu a potřebují každý bod. Tentokrát ale vyšli fotbalisté SK Kladno naprázdno na hřišti Táborska, když prohráli 0:3. Mladší dorostenci remizovali 2:2. Starší žáci senzačně porazili 3:1 Hradec Králové a mladší vyhráli nad Vyšehradem 7:5.

SK Kladno - FA Jablonec 0:3 (0:2) / ČLD U 17 / 2. 10. 2022 | Foto: Bohumil Kučera

Tři kola před koncem soutěže ztrácí fotbalisté SK Kladno do devatenácti let tři body na záchranu České ligy staršího dorostu. Ve třicátém pátém kole prohráli na hřišti Táborska 0:3. „Bohužel jsme nedokázali zopakovat výkony z posledních utkání a domácí zaslouženě vyhráli. V utkání jsme dělali zbytečné chyby, z kterých jsme inkasovali laciné góly,“ řekl kladenský trenér Jan Pejša.

Jeho tým hraje už ve středu 31. května na hřišti Písku, který má ještě o dva body méně. Pak hostí silné Teplice a v posledním kole přivítá Meteor, na který aktuálně ztrácí tři body a potřebuje se dostat před něj.

Mladší dorostenci do sedmnácti let vybojovali v Táborsku bod za remízu 2:2. „Nejvíc si cením, že kluci dokázali dvakrát vyrovnat i po vyloučení našeho hráče. Domácí byli sice silovější, ale naši hráči více fotbaloví,“ konstatoval Pejša.

V krajském přeboru prohráli fotbalisté SK Kladno ve Slaném 0:4. Utkání hodnotí kladenský trenér Radek Duda. „Domácí si došli pro pohodlnou výhru. Na hřišti prakticky existovalo jen jedno mužstvo.“

Ve Slaném prohráli i mladší dorostenci SK Kladno a to 3:4. V utkání nastoupilo šest hráčů týmu U15. Přesto se zdatnějším soupeřem drželi krok a utkání rozhodla branka ve druhé minutě nastavení. „Bohužel jsem v první půli nevyužili šance na odskočení ve skóre. V zápase bylo mnoho chyb, za které jsme byli potrestáni,“ řekl Marek Novobilský, trenér Kladna.

ČLD U19: FC Táborsko – SK Kladno 3:0 (1:0)

Sestava: Ševce - Truhlář, Kácl (30. Zoubek), Bokša, Novák (69. Hoffmann) - Kalina, Fajka - Veselý (69. Rous), Duda, Došek (46. Eška) - Janega (69. Procházka)

KPSD: SK Slaný - SK Kladno „B“ 4:0 (2:0)

Sestava: Tunka (55.Lhota) - Abrham, Rottner, Justra (46. Svoboda), Hůla -Fedorovych, Debroise, Mysliveček, Randýsek (62. Bhaaddin), Feřtek - Vajshajt

ČLD U17: FC Táborsko - SK Kladno 2:2 (1:0)

Sestava: Kralovič - Kopta, Požár, Kejzlar - Hrudka, Zoubek (52. Rekl), Kolka, Maxant, Procházka - Mucha, Eška (52. Palán)¨

Branky: 2x Palán

KPMD: SK Slaný - SK Kladno „B“ 4:3 (1:1)

Sestava: Lhota - Novobilský, Svoboda, Abrham, Bhaaddin Talai Al-Khewani – Randýsek, Přerovský- Mezera, Havel, Justra - Peroutka

Opakovaně střídali: Hůla, Feřtek Novák, Debroise

Branky: Peroutka, Havel, Debroise

Senzační vítězství nad fotbalisty Hradce Králové si připsali starší žáci SK Kladno do patnácti let. Na domácí půdě přemohli svého soupeře 3:1. „Sehráli jsme zápas dvou rozdílných poločasů. V první půli byl náš výkon velmi dobrý, ve druhé byl lepší soupeř a strachovali jsme se o výsledek,“ řekl Jaroslav Hamouz, trenér Kladna.

V prvním poločase zápasu starších žáků do čtrnácti let mezi SK Kladno a Hradcem Králové padnul jediný gól, a to do sítě domácích. Ve druhé půli se skóre přelévalo z jedné strany na druhou s konečným výsledkem 6:3 pro hosty. „Dostáváme velmi laciné branky, které nás stojí lepší výsledek. K tomu jsme neproměnili vyložené šance, kterých bylo dost,“ litoval kladenský trenér Josef Procházka.

Mladší žáci SK Kladno do třinácti let prohráli na hřišti Vyšehradu Praha 0:2. Z kraje utkání byli lepším týmem domácí, ale hosté hru vyrovnali a poté lépe kombinovali. „Postupem času jsme byli přesnější na míči, ale proti dobře bránícímu soupeři jsme se nedokázali prosadit,“ hodnotil kladenský trenér Pavel Drsek.

Skvělou jarní formu potvrdili mladší žáci SK Kladno do dvanácti let. Na hřišti Vyšehradu vyhráli 7:5. „Tentokrát se ale výhra nerodila snadno. V první třetině jsme inkasovali dvě branky. Od druhé jsme se ale vrátili k naší kombinační hře a soupeře přehráli,“ řekl Michal Zachariáš, trenér Kladna.

ČLŽ U15: SK Kladno- Hradec Králové 3:1 (2:0)

Sestava: Nohava – Novotný, Komín, Šindler, Sikora (33. Peroutka, 77.Assar) – Jílek (75.Justra), Šiktanc, Dreschsel (67. Novák), Mezera, Polák (72. Přerovský) – Burle

Branky: Mezera, vlastní, Burle

ČLŽ U14 - SK Kladno – FC Hradec Králové 3:6 (0:1)

Sestava: Koloušek – Fitko, Polcar, Kyjanka (58. Hauge) – Šmolík, Antonov, Bacílek (58. Martinovský), Chvalník, Hájek (76. Kalík) - Pešek (76. Jemelka), David (76. Kantor)

Branky: Pešek, Šmolík, Hájek

ČLŽ U13: FK Slavoj Vyšehrad – SK Kladno 2:0

Sestava: Jakub Jícha, Lhota - Pleiner, Vejvoda, Paur, Zachariáš, Jan Jícha, Melka, Háž, Svoboda, Skála, Volkov, Drsek, Macháček, Evan

ČLŽ U12: FK Slavoj Vyšehrad - SK Kladno 5:7

Sestava: Ciniburg – Krakovský, Soukup, Poloček, Kučera, Dvořák, Rindoš, ,

Lukáč, Kalinová, Hlava, Topolanský, Otcovský

Branky: 2x Rindoš, 2x Lukáč, Hlava, Kalinová, Otcovský

Petr MANKOŠ