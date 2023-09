Třetí domácí vítězství v řadě si připsali fotbaloví starší dorostenci SK Kladno. Tentokrát si poradili jednoznačně 4:1 s Admirou Praha. Tu porazili 1:0 i mladší dorostenci. Starší žáci si v „anglickém“ týdnu připsali první bod za remízu 4:4 s Hradcem Králové. Mladší žáci prohráli s Teplicemi.

SK Kladno B - Hostouň/Švermov 3:2, KP U17 / 26. 8. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

Po třetí v řadě neztratili starší dorostenci SK Kladno na domácím hřišti ani bod. V utkání s Admirou Praha rozhodli utkání třemi brankami ve druhém poločase, když vyhráli 4:1. „Kluci se dokázali vyrovnat s agresivitou a silovou hrou soupeře. Ve druhém poločase jsme zpřesnili hru a vytvořili si řadu vyložených šancí,“ byl spokojený Jan Pejša, trenér Kladna.

Ve druhém poločase rozhodli své utkání s Admirou Praha i mladší dorostenci. Ti porazili svého soupeře 1:0. „V utkání jsme byli po celou dobu lepším týmem. Zápas nebyl vůbec jednoduchý, ale kluci ho zvládli po všech směrech,“ řekl kladenský trenér Jan Procházka.

V krajském přeboru vyhráli starší dorostenci SK Kladno vysoko 7:1 proti fotbalistům Dolních Břežan. Utkání ale tak jednoznačné, jak nasvědčuje výsledek, nebylo. „První poločas byl poměrně vyrovnaný. Až ve druhém, kdy jsme odskočili na pětibrankový rozdíl, tak jsme definitivně zlomili odpor soupeře,“ hodnotil Pejša.

Mladší dorostenci SK Kladno vyhráli s Dolními Břežany zcela jednoznačně 12:0. „Kluky musím pochválit, že se nepřizpůsobili hře soupeře v přehnané tvrdosti až zákeřnosti, ale hráli hezký útočný fotbal,“ chválil Václav Feřtek, kladenský trenér.

Starší žáci mají první bod

V nejvyšší žákovské soutěži čekal fotbalisty SK Kladno „anglický“ týden. V týdnu vybojovali starší žáci do patnácti let první bod za remízu 4:4 s Hradcem Králové. „V divokém utkání kluci nesložili zbraně a odměnou jim bylo vyrovnáni těsně před konce z přímého volného kopu,“ řekl kladenský trenér Josef Procházka. O víkendovém utkání ale jeho svěřenci nestačili na fotbalisty Bohemians Praha 1905, kde prohráli 0:4. „Bohužel jsme na začátku utkání neproměnili obrovskou šanci. Pak jsme si nedokázali poradit s agresivní hrou a nakopávanými míči soupeře,“ dodal Procházka.

Starší žáci SK Kladno do čtrnácti let své obě utkání prohráli. Na domácím hřišti nestačili na fotbalisty Hradce Králové, když padli 2:5. V Praze na hřišti Bohemians prohráli vysoko 0:10. „Především ve druhém poločase s Hradcem předvedli kluci zajímavý výkon a konečné skóre pro nás mohlo být příznivější. Naopak s Bohemians jsme předvedli slabý výkon,“ hodnotil Vladimír Procházka, trenér Kladna.

Proti velmi těžkému soupeři z Teplic nastoupili mladší žáci SK Kladno. Fotbalisté do třinácti let drželi se soupeřem do poloviny utkání a do stavu 4:4 vyrovnaný krok. Jenže pak začali domácím odcházet síly a hosté odskočili na rozdíl pěti branek. „Přesto musíme kluky pochválit za předvedenou hru a úsilí, které do zápasu dali. Ocenit musíme i soupeře, který byl zatím asi nejlepší, kterého jsme v soutěži potkali,“ řekl kladenský trenér Filip Dejčmar.

Těžké utkání sehráli s Teplicemi i mladší žáci SK Kladno do dvanácti let. Hosté byli po celou dobu lepším týmem a vyhráli vysoko 14:3. „Bohužel jsme zaostávali v individuální kvalitě jednotlivých hráčů, ale i v rychlosti a práci s míčem. Utkání nám ukazují naše nedostatky, na kterých musíme pracovat při tréninku,“ řekl Roman Pavlíček, trenér Kladna.

ČLD U19: SK Kladno - FK Admira Praha 4:1 (1:1)

Sestava: Vajshajtl - Rottner, Fajka, Liška, Novák - Kalina, Zoubek - Rous (90. Shchehoilev), Hanuščík (73. Klein), Eška - Janega (83. Měchura)

Branky: Eška 2x, Janega, Klein

KPSD: SK Kladno - SK Olympie Dolní Břežany 7:1 (2:0)

Sestava: Tunka - Al-Khewani, Chochola (46. Vlčkov), Novobilský, Fedorovych - Kopta, Shchehoilev - Burle, Štastný, (63. Drechsel), Rekl - Klein (46. Sikora)

Branky: Štastný 2x, Shchehoilev, Al-Khewani, Rekl, Vlčkov, Sikora

ČLD U17: SK Kladno – FK Admira Praha 1:0 (0:0)

Sestava: Hejkal – Abrham (46. Hůla), Požár, Kos (46. Kopta) – Halaj (58. Maxant), Kejzlar, Mucha, Janát (81. Palán), Měchura - Procházka, Svoboda (46. Feřtek)

Branky: Měchura

KPMD: SK Kladno - SK Olympie Dolní Břežany 12:0 (5:0)

Sestava: Nohava, Kučera, Polák, Sikora (46. Assar), Komín, Mezera, Justra, Jílek (46. Soukup), Sychevskyi (67. Šťastný), Novobilský (46. Novák), Drechsel (46. Přerovský)

Branky: Jílek 2x, Justra 2x, Mezera 2x, Drechsel, Kučera, Mezera, Polák, Šťastný, Komín, Přerovský

ČLŽ U15: SK Kladno – FC Hradec Králové 4:4 (3:4)

Sestava: Koloušek – Šmolík, Hájek, Bacílek - Troch (68. Jemelka), Antonov (68. Kyjanka), Chvalník, Polcar, Pešek (49. Kalík) - Fitko, Mariňák (57. Fuchs).

Branky: Fitko 2x, Hájek, Troch

ČLŽ U15: CU Bohemians Praha 1905 – SK Kladno 4:0 (2:0)

Sestava: Koloušek – Šmolík, Hájek, Bacílek (70. Fuchs) - Troch (41. David), Antonov, Chvalník, Polcar (60. Kalík), Pešek (55. Kyjanka) - Fitko, Mariňák (65. Jemelka).

ČLŽ U14: SK Kladno - FC Hradec Králové 2:5 (0:3)

Sestava: Jícha Jakub (41.Lhota) Skála (54.Linc), Vejvoda, Kantor, Drsek (54.Evan)- Zachariáš, Jícha Jan, Lisec (54.Pleiner)- Svoboda, Macháček, Melka

Branky: Macháček, Svoboda

ČLŽ U14: CU Bohemians Praha 1905 - SK Kladno 10:0 (6:0)

Sestava: Lhota- Paur, Vejvoda (41. Zachariáš), Háž, Drsek (41. Skála)- Linc, Jícha Jan, Lisec (58. Evan), Macháček, Melka (41. Svoboda)- Pleiner

ČLŽ U13: SK Kladno – FK Teplice 5:14

Sestava: Doležal, Vávra – Poloček, Kučera, Hlava, Otcovský, Dudáček, Kadlík, Dvořák, Soukup, Antonov, Zemek, Blažek, Lidický

Branky: Hlava 3x, Kadlík, Blažek

ČLŽ U12: SK Kladno – FK Teplice 14:3

Sestava: Rojt, Hosnedl, Koloušek, Hlavsa, Hunal, Macháč, Dia, Spal, Ricci, Suchý, Skolil, Verner, Zajíček, Svoboda

Branky: Dia 2x, Ricci

Petr Maňkoš