Mladší dorostenci SK Kladno do sedmnácti let nastupují v České lize s hodně omlazeným kádrem a na výsledcích je to znát. Poslední utkání prohráli v Příbrami 2:4. „V poslední době zaostáváme za soupeři jak po fotbalové, tak po fyzické stránce. Někteří hráči mají velké výpadky v tréninkovém procesu,“ říká kladenský trenér Jan Pejša.

ČLD U19: 1. FK Příbram B – SK Kladno 1:2 (0:0)

Sestava: Ševce - Truhlář, Klvaň, Bokša, Novák - Blažek, Rottner, Kalina, Tung (77. Maxant) - Chlumský, Frühauf (56. Duda)

Branky: Bokša, Maxant

ČLD U17: 1. FK Příbram B – SK Kladno 4:2 (1:2)

Sestava: Vajshajtl (46. Vojtíšek) - Faltus (46. Davídek), Rottner, Chochola, Novobilský - Fajka (30. Kolka), Zoubek - Pavlíček (73. Haluza), Rous (46. Vosyka), Pospíšil - Eška

Branky: Eška, vlastní

V České lize mladších žáků hráli fotbalisté SK Kladno U13 na domácím hřišti proti Karlovým Varům. Po dvou vyrovnaných třetinách, rozhodli domácí utkání v závěrečné části a zvítězili 8:2. „I přes nepovedenou druhou třetinu bych kluky pochválil za nasazení a bojovnost,“ hodnotil Josef Procházka, trenér Kladna.

Skvělé utkání sehráli fotbalisté SK Kladno do dvanácti let proti Karlovým Varům. Domácí zvítězili vysoko 13:1 a soupeře předčili úplně ve všem. „Naše hra v tomto utkání snesla ta nejpřísnější kritéria. Byla to fotbalová fantazie,“ chválil svůj tým Roman Pavlíček, trenér Kladna.

ČLŽ U13: SK Kladno - FC Slavia Karlovy Vary 8:2

Sestava: Koloušek- Polcar, Kubík, Antonov, Jemelka, Hauge, Šmolík, David, Chvalník, Fitko, Ježek, Kalík.

Branky: 2x Chvalník, 2x Fitko, 2x David, Kubík, vlastní

ČLŽ U12: SK Kladno - FC Slavia Karlovy Vary 13:1

Sestava: Vejvoda - Drsek, Macháček, Háž, Skála, Zachariáš - Pleiner, Pavelec, Táborský, Paur, Linc - Svoboda, Kántor, Vasilič, Kubík

Branky: 4x Pavelec, 2x Linc, Kantor, Háž, Skála, Drsek, Macháček, Táborský

Petr MAŇKOŠ