Smutná zpráva zahalila okresní fotbal na Kladensku. Ve věku 82 roků skonal v pondělí 25. března jeho bývalý předseda a fotbalista celým srdce František Běhounek. Rozloučení se bude konat v kruhu jeho nejbližších.

Bývalý předseda OFS Kladno František Běhounek skonal. | Foto: archiv Deníku

František fotbal miloval a obráceně, fotbal zase jeho. Lidí jako je on je málo, čím dál míň. Ne těch, co střílí góly, nebo jim zabraňují, ale těch, kteří se starají o všechno okolo. Aby se vůbec mohl nějaký zápas odehrát. To byl právě František Běhounek.

Ale on také slušně kopal, před vojnou za amatérskou Olympii Kladno, po návratu do civilu za Slovan Kladno. Tam později trénoval děti a nakonec se stal předsedou klubu.

Když se na začátku 90. let přestěhoval do Svinařova, brzy začal pomáhat fotbalu také tam. V jednom z nejmenších klubů v okrese to měl těžké, ale bojoval jak to šlo. A funkcionářsky začal stoupat nahoru. Začal v revizní komisi Okresního fotbalového svazu Kladno, pak pomáhal předsedům OFS pánům Kafkovi a Burdovi. Když Rudolf Burda zemřel, výkonný výbor na jeho místo dosadil právě Františka Běhounka.

Svaz vedl pak i po opravdových volbách, a také po těch dalších. Jiný důkaz, že svou funkci dělal dobře, není potřeba.

Pak už předsednictví předal současnému prvnímu muži svazu Petru Blažejovi, ale ten měl ke zkušeným mazákům Františkova ražení respekt, a tak spolupracovali dál. František pomáhal vlastně až do konce svých dnů.

Na Františka Běhounka, spíše tichého, slušného muže, bude vzpomínat nejen jeho rodina, ale i všichni fotbalisté, kteří ho znali.

Čest jeho památce!