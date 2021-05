Do Hostouně přijede áčko slavné Sparty!

Fotbalová Hostouň se vrhne do zápasové přípravy, opatření už to dovolují. Vůbec poprvé by na její hřiště měla navíc dorazit Sparta, sice ne úplně nejúspěšnější klub poslední doby, ale pořád nejslavnější v Čechách. V Hostouni jí navíc fandí pěkná řádka zdejších borců v čele v šéfem klubu Jiřím Hondlem. Slavný mač je naplánován na 22. června od 17:30 na hřiště v Hostouni.

Fotbalový zápas Celtic vs. Sparta Praha | Foto: Profimedia.cz

Mělo by jít o A tým Sparty a účel duelu bude charitativní. Jediným problémem pro Hostouň bude to, že zmíněný Jiří Hondl kdysi prohlásil, že až přijede do Hostouně Sparta, tak s fotbalem končí. "To ale v Hostouni ještě nevědí," smál se samozřejmě v nadsázce Jiří Hondl, bez něj by bylo zelenobílým asi hodně úzko. Buď jak buď, tým koučovaný Pavlem Vrbou s hvězdami Bočkem Dočkalem, Davidem Mobergem Karlssonem nebo Lukášem Julišem by hostouňský areál určitě hodně zaplnil. "Marketingově akci ještě ladíme, ale Sparta mi vše potvrdila a přijede," slíbil Hondl. V současné době má Hostouň potvrzeny ještě další dva přípravné zápasy. V pátek 21. května si zahraje s rezervou pražské Dukly ( od 18:00 hodin buď na Velké Dobré nebo v Srbech), v pátek 11. června pak přivítá v jakémsi předkrmu také Spartu, ale tým do 19 let. Začátek je v 18:00 hodin, hraje se v Hostouni.