Osmatřicetiletý Jiří Kubát by možná ještě mohl hrát, jeho aktuální klub Sokol Lidice by ho dokonce potřeboval, ale zraněné kotníky už dlouho Kubáta na trávník nepustily a ani tento stav nehodlají měnit. "Hrát už bohužel nemohu, a tak u fotbalu rád zůstanu dál touhle formou. V Hostouni jsem odehrál deset let, to je docela hodně, a vazby jsme nikdy nepřetrhali. Takže když mne odslovil (předseda) Jirka Hondl, dohodli jsme se. Myslím, že Hostouni mám co vracet, ale zároveň i co dát," říká Jiří Kubát.