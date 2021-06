Nejstarší dorost Kladna v sobotu podlehl Admiře 1:4 a byl znatelně horší. K panice ale není důvod. Kladno se rozhodlo, že už nyní přeřadí do nejstaršího dorostu kluky z ročníku 2004, zatímco Pražané ještě hráli i s borci staršími. Za Kladno pálil přesně pouze nadějný Kácl, syn někdejší opory Kročehlav, a snižoval tak na 1:2. Hosté však před pěknou návštěvou přes skvělé zákroky brankáře Ševceho přidali další dvě trefy. Na druhé straně mířil Ricci jen do tyčky…

Sedmnáctka si vedla proti Admiře lépe, remizovala 1:1, když skóroval Fiala. A patnáctka dokonce Sokolov deklasovala 13:2, to byl až nečekaný válec modrobílých. Čtyři branky vstřelil Pavlík, tři Kolísek, dvě Maxant a Jílek, po jedné Procházka a Janát.

Pokud budou mít talenti z SK náladu a čas, mohou se zajít podívat v úterý odpoledne (17:00) na stadion Fr. Kloze, kde budou hrát reprezentanti ČR do 17 let proti dorostu Dukly Praha. Tým kouče Jiřího Skály (bývalá opora Plzně a Slavie), jehož lékařem je kladenský Vladimír Lemon, je v Horním Bezděkově a Braškově na soustředění a v Kladně si zahraje ještě čtvrteční modelové utkání. Reprezentanti se připravují na podzimní kvalifikaci o účast na ME 2022.

O nadcházejícím víkendu se dorosty Kladna opět předvedou doma. Nejstarší U19 a U17 hostí v Rozdělově Tempo Praha (10 a 12 hodin), mladší U16 a U15 hrají na Novu Kladno s Meteorem (10 a 12). Starší žáci jedou do Střešovic a mladší do Sokolova.