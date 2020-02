Nicméně v zápase chyběla na obou stranách řada dobrých hráčů, což výsledek trochu degraduje. Doberáci sice šli do vedení Stolárem, ale pak čtyřikrát v řadě inkasovali (Slanina 2x, krásnou ranou Bureš a Linc). V závěru ještě snížili na přijatelný rozdíl opět Stolár a Mertlík.

„V zápase týmů zdecimovaných nemocemi a zraněními, jsme byli o ten gól lepší. Hráči se prezentovali dobrým výkonem,“ mínil kouč Hostouně Miroslav Supáček, podle něhož tým vystřihl i některé kombinace mající parametry toho, co by Sokol rád předváděl. „Jediná kaňka na zápase je opět závěr, kdy jsme dvakrát inkasovali. To je náš letošní problém a máme tak na čem pracovat,“ dodal Supáček.

Hostující David Hrubý (jeho táta, trenér Vlastimil měl mistrák ve stolním tenise) mínil, že v první půli byli Doberáci lepší. „Ale nedali pár šancí a druhou část jsme propadali v obraně. Ale měli jsme i tak dost šancí na vyrovnání. Byl to solidní fotbal,“ řekl David Hrubý.