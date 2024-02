Fotbalové kluby z I. B třídy sice začínají soutěžně až na konci března, ale některé už hrají přípravné zápasy. Minulý týden třeba Braškov a Libušín, nyní Velká Dobrá a Lhota.

Simon Chvojka (v zeleném v souboji s libušínským Fujdiarem) dal v přípravě Olovnici dva góly. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Těžšího protivníka měla Velká Dobrá. Béčko Motorletu má dobrý tým a kvalitu ukázalo výhrou 3:2. Za poražené se trefili nadaný Křiváček a Stříška.

Lhotě se postavila Olovnice a bez svého nejlepšího hráče Putze dostala výprask 0:6. Přece jen Želva hrála ještě loni třetí třídu a na mladý celek Lhoty hrající o soutěž výš moc nestačila. Prý velmi šikovný dorostenec Pavel Valenta při svém debutu za áčko dal dvě branky, to samé už zkušenější Simon Chvojka. Trefili se také Denys Danylych a Vojta Jedlička.

Trenér Petr Cais míní, že Lhota je na dobré cestě. „Hráči chodí všichni trénovat, i když by to samozřejmě mohlo být ještě lepší. Nicméně nějak se prostřídají,“ říká velezkušený trenér. Je rád, že se mu vrací do sestavy Jakub Kala, který na podzim skoro nehrál, jednu výraznější posilu by pak Lhota chtěla dotáhnout z Moravy. „Hrál na jihu Moravy krajský přebor a teď stěhuje sem za prací. Byl by výraznou posilou,“ je přesvědčen Petr Cais.

Lhota bude hrát ještě tři zápasy: v sobotu v Kladně s Čakovicemi (17), další týden v sobotu s Královým Dvorem B (16) a poté na Tatranu Rakovník – to bude 17. března buď na umělce, nebo už na přírodním trávníku.