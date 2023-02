O odchodu Daniela Sekaniny k sousedům na Doksy už Deník informoval. Ztrátu rychlého hráče museli na Dobré oželet, samozřejmě neradi. „Měl jsme s ním debatu na rozlučce a musím říci, že když jsem se dozvěděl o jeho odchodu, byla to pro mne rána z čistého nebe. Dost mě zklamalo, že mi ani nezavolal,“ nezakrývá rozčarování trenér Marek Abrham, ale pragmaticky dodává, že ač je Sekanina velmi kvalitním fotbalistou, nahradit se dá. „Jako každý,“ usmál se trenér.

Uvažované posily však ještě odtajnit nechce, teprve až bude vše papírově doděláno, podepsáno, zaregistrováno. A tak jen malá nápověda: dva hráči jsou zkušení, jeden mladý. Jeden prošel Kladnem i Hostouní, druhý za sebou má několikaleté angažmá právě na Velké Dobré a teď se vrací - takové jsou prozatím indicie.

Hřebeč prověřuje špičku stověžaté matičky. Má novou tvář z vyšších lig

Co se týče přípravných zápasů, ten poslední Doberáci se Zavidovem neodehráli. Mělo se kopat už na přírodní trávě, jenže ta byla v sobotu ještě příliš zmrzlá, a tak se nehrálo.

„Máme za sebou zápas s dorostem Kladna, ten byl od nás tragický, ale čekal jsem to, byli jsme poprvé ve hře. Druhý se Slivencem jsme začali parádně, ale dali jednou šanci a postupně jsme začali chybovat a prohráli 2:4 (branky Kindl a Mertlík). Máme za sebou také krátké soustředění,“ vypočítal Marek Abrham.

Libušín hlásí sedmičku Vinařicím a hlavně dvě velké posily. Obě se trefily!

Ten chtěl vzít Čechii do Blšan, jenže tam kvůli cenám energií areál zavřeli. Nevyšel ani Nymburk, a tak tým zůstal v domácích podmínkách. „A byla to skvělá volba. Na Dobré máme všechno, co potřebujeme a kluci dostali pořádný záhul. Zvládli ho, jsem rád,“ říká Abrham.

A kvituje, že se mu uzdravili někteří hráči, hlavně Dan Strnad, a také Michal Linhart, který se po prosincové operaci ale bude ještě chvíli dávat dohromady.