Lhotu sice v zimě opustil Jungmann, který se chtěl vrátit do Slaného, ale víc bolí odchod Maxima Kodriji. Ukrajinec získal angažmá v domovské zemi a jeho rychlost bude scházet. Náhrada přišla ze Hřebče, hbitý Sedláček tam vypadl ze základu, ale kvalitu má. Navíc se v týmu sejde se svým velkým kamarádem Dvořákem. „I to asi pomohlo jeho příchodu,“ souhlasí trenér Petr Cais, který zatím Sedláčka chválí.

Výrazná posila přišla i do brány. Tam sice Lhota neměla starosti, Tůma chytá výborně, ale Karel Kleinmond ze Strašecí bude minimálně vyrovnaný. Obraně Lhoty pomůže mladý Pelc z SK Rakovník, kde se v ČFL neprosadil, ale při předpokládaném odjezdu Havlíčka do USA bude výbornou náhradou. Do útoku zase přišel zkušený Pavel Novotný z Hořovicka, jehož doporučil Petru Caisovi kanonýr Slaného Nádeníček.

„I tak víme, že nás čeká velká šichta, z přeboru bude padat hodně týmů. Ale určitě jsme neoslabili, spíše posílili, tak budeme bojovat,“ dodal Petr Cais, jehož tým je zatím v kraji zatím desátý (23 bodů) a zahajuje na půdě výborných Kosmonos, jimž na podzim podlehl 0:3.