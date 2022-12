Předseda klubu Zdeněk Hořejší a jeho pravá ruka Radim Vavroch přivítali třeba trenéry (tehdejšího) Jiřího Pazderu i současného Martina Nového, dlouholetého vedoucího A týmu a také zdatného kronikáře všech zápasů prvního mužstva Milana Šúra, z hráčů pak třeba Libora Volfa, Tomáše Vimra, Lukáše Křečka, Ondřeje Zelenku, Miroslava Radu, Pavla Čablíka a další.

"Bylo mi velkou cti vidět bývalé hráče, kterým patří velký dík za to, co dnes hrajeme a také velký dík, že právě oni byli těmi tahouny v postupech až do divize. Je mi osobně velkou ctí, že jsem s takovými hráči mohl v SK působit a velice si těchto lidí vážím," prohlásil hrdě předseda klubu Zdeněk Hořejší.

Nasypou Doksům trenéři Pahorek? Těžko, ale dobrou partu dřina nemine