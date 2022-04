To je jízda, fotbalisté SK Kladno do devatenácti let mají formu jako hrom! V České lize staršího dorostu odehráli šest zápasů, ve kterých čtyřikrát zvítězili a dvakrát remizovali. Tentokrát porazili druhý tým tabulky České Budějovice 3:0. „Kluci podali vynikající týmový výkon a odměnou jim byla tato sladká výhra. Vítězství nad velice silným protivníkem si hodně ceníme,“ řekl Radek Duda, trenér Kladna.