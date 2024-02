Těžkou prověrkou prošli v sobotu fotbalisté Slovanu Velvary. Lídr třetí ligy se utkal na přírodním trávníku v Uhách s druholigovým Táborskem a po dobrém výkonu mu nakonec podlehl o jediný gól 0:1. V 70. minutě rozhodl někdejší velký talent a mládežnický reprezentant Jakub Šašinka.

Přípravný zápas Velvary - Táborsko 0:1. | Foto: Slovan Velvary

Velvarští mají problémy s marodkou, minulý zápas museli dokonce odvolat. Teď jich bylo jen 14 a to ještě v 75. minutě musel odstoupit Ondřej Břeh. Po nešťastném pádu si vykloubil loket a při hrozivě vypadajícím zranění musela asistovat záchranná služba. „Pohled to opravdu nebyl hezký a Ondrovi přejeme, aby vše co nejrychleji překonal. Držíme mu palce,“ vzkázal trenér Velvar Vasil Boev.

Tomu scházely i štíty středu zálohy Kott s Havránkem, přesto jeho tým zahrál proti druholigistovi výborně. Táborsko sice dvě šance mělo, ale vytěžilo jen břevno. Na druhé straně zase mohl rozhodnout Dobiáš, rychlík z Neratovic však selhal sám proti brankáři.

A tak nakonec udeřili hosté. V 70. minutě ztečoval centr Velvar na Žezulku a protiakci Šašinka zakončil a rozhodl.

„Tu gólovou akci vykombinovali pěkně, ale celkově jsme se zápasem spokojen, byla to velice dobrá příprava. Kluci zahráli s Táborskem naprosto rovnocennou partii, drželi dlouho vysoký presink, hráli co jsme si řekli,“ byl pozitivní trenér Vasil Boev, jehož trápí pouze rozsáhlá marodka týmu. Bude tým hrát další přípravu ve středu se Hřebčí? „Doufám, že ano, ale dopředu to potvrdit teď nechci. Uvidíme v pondělí, jak na tom tým bude,“ dodal kouč Slovanu.

Slovan Velvary - FC Silon Táborsko 0:1 (0:0). Branka: 71. Šašinka.

Velvary: Spilka – Chábera, Drozda, Rubeš, Škoda – Šustr - Max, Kolařík, Trávníček, Nathan – Žežulka. Střídali Břeh, Dobiáš, Jakab.