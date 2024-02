Po dvou porážkách už chtěli fotbalisté Hřebče v přípravě ukázat lepší tvář a povedlo se. Proti špičkovému týmu Pražského přeboru Tempu Praha rozhodl divizní celek třemi góly po obrátce o výhře 4:2. Daří se zimní posile z Loun Martinu Myškovi, ten dal dvě branky.

Brankář Martin Vokoun si po přestupu z SK Kladna do Hřebče vede výborně. Foto: Roman Mareš | Foto: Foto: Roman Mareš

Tempo hrálo hlavně dopředu velmi dobře, ale brankáře Martina Vokouna překonali jeho hráči jen v úvodu, ostatní šance další povedená posila zimy pochytala a byly minimálně tři. Gólmana chválí i hrající trenér Miroslav Novák a potěšilo ho také vyrovnání z kopačky Myšky, jenž potrestal penaltový faul na Lukeše. "Na podzim jsme nedali čtyři z pěti penalt, takže máme nového exekutora. Navíc Myška proměnil penaltu i proti nám, když hrál ještě na podzim za Louny. Teď na pětku šel ale hlavně proto, aby zaplatil do klubové pokladničky," smál se kouč Novák.

Po pauze jeho tým lépe proměňoval šance. Myška po spolupráci právě s Novákem, Dolejš po centru Vernera a nakonec i kouč Novák sám, když využil dlouhého výkopu Vokouna a chyba zadáků Tempa. "Z půlky půlky jsem přehodil gólmana, abych nemusel běžet až k bráně, mám bolavý kotník," ucedil snajpr.

Celkově hodnotil výkon týmu jako zlepšený. "Trénujeme skvěle, je to jízda, ale v zápase to zatím vidět nebylo, tak jsem rád, že už jsme to zlomili," dodal.

Tempo Praha - Hřebeč 2:4 (1:1).

Hřebeč (1. pol.): Vokoun - Novák T., Dolejš, Hodosi - Lukeš, Hajný, Grobár, Myška, Dolák - Nadri, Lukič.

Hřebeč (2. pol.): Vokoun - Melichar, Dolejš, Novák T. - Zajíček, Verner, Procházka, Myška, Štěpánek - Pařízek, Lukeš (70. Novák M.)