Doksy ve vyrovnaném prvním poločase poslal do vedení nechtěně libušínský šikula Josef Fujdiar. Míč poslal svému gólmanovi Poráčaninovi skoro z půlky hřiště tam „dokonale“, že přesně zapadl do kasy. Nevídaný vlastenec trochu pokazil dílo Libušína, který v první půli Doksům stačil a hrál velmi dobře.

Po přestávce začal ještě také slušně, dokonce právě Fujdiar měl velkou šanci, ale proti soupeřovu brankáři mu zakončení nevyšlo zdaleka tak dobře jako proti svému…

Nakonec zápas postupně ovládl favorit a po gólech Černého, Škváry a Nesládka vyhrál jasně 4:0. „Do poločasu hrál Libušín bojovně, pak už to bylo víceméně na jednu bránu,“ lakonicky zhodnotil kouč Doks Martin Škvára.

Libušínský Jiří Veselý přes porážku tým pochválil. „Zejména v první půli jsme hráli velmi dobře. Jednotlivce sice vyzdvihuji nerad, ale posila Honza Maroušek přesně naplnil význam slova posila. Škoda toho prvního gólu, ten se jen tak nevidí, ale byla to pro Pepu dostat smůla. Každopádně kluky chválím, do hry přenesli i leccos z toho, co trénujeme,“ byl rád hrající kouč Baníku Jiří Veselý.

