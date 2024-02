Zejména do poločasu Doksy domácí Pražany zaskočily. Nepustily je do jediné šance a samy skórovaly Pešičkou a ještě mohly přidat další góly. Po výprasku 0:3 na Tempu do byl výkon jako noc a den. "Otočilo se to o 360 stupňů. Na Tempu jsme byli za hloupého sparringpartnera, ale tady najednou hráli kluci skvěle, byli na zápas natěšení a možná využili i toho, že si domácí podle předešlých výsledků mysleli, že to zvládnou pohodlně," mínil trenér Doks Martin Škvára.