Teď už ke zmíněné posile Doks, i když ony jsou vlastně dvě. Tou první je gólman, původem družecký Josef Švarc nejml., jenž už v klubu úspěšně hostoval na podzim z Motorletu a jeho hostování se povedlo prodloužit. Zkušenosti dvou o dost starších kolegů Zdeňka Kieryka a Jaroslava Tesaře sice zdaleka nemá, ale zase může nabídnout mrštnost leoparda, jak říká Jan Kraus v jedné oblíbené české pohádce. Pokud od kolegů něco odkouká, mohou mít Doksy v bráně na roky vystaráno. A velmi zdatně.

Teď už k čerstvé posile, mladému muži, jenž vyniká ohromnou rychlostí. Jmenuje se Daniel Sekanina, který po mládežnických letech v SK Kladno přešel na Velkou Dobrou a odsud ho získaly na přestup právě Doksy. Co od něj Martin Škvára čeká?

„Jednoznačně rychlost po stranách, kvalitní centry, nebo práci na hrotu, když tam nastoupí. Stál jsem o něj už nějaký čas a teď se to konečně povedlo,“ komentuje docela třaskavý přestup kouč Doks, hráč totiž přichází se sousední obce a to není úplně obvyklé.

Na druhou stranu Velká Dobrá zase tolik Sekaninu nevyužívala a neměl přes výrazný potenciál tak vysoká čísla v produktivitě, jaká by mít mohl. Nicméně kvalitní centr je skutečně jeho doménou a pokud se sehraje s hrotovým forvardem Alešem Nesládkem, mohou z toho Doksy výrazně těžit.

Doksy počítají také nějaké ztráty. Otazník visí nad jednou ze základních person sestavy, stoperem Martinem Samkem. Toho před časem začalo bolet lýtko, zašel si k lékaři a ten mu sdělil nečekaně nepříjemnou diagnózu – trombóza! „Hlavně pro Martina je to nepříjemnost a my mu všichni přejeme, aby to dobře dopadlo. Dostal léky a cítí se dobře, nicméně jak to bude dál s fotbalem, to nevíme. Na konci ledna má dostat výsledky, tak držíme palce,“ říká Martin Škvára.

Ten přijde také o Miroslava Balíka. Hbitý útočník byl ještě v I. A třídě jedním z hlavních ofenzivních tahounů Doks, ale na podzim ho zastavilo zranění a Balík už přes poměrně mladý věk chce raději nastupovat v nižší soutěži. „Míru ještě přemlouvám, nechci o něj přijít, ale vypadá to, že odejde. Kam, to ještě není jisté,“ dodal Martin Škvára.

Jeho tým půjde do zápasové akce až 19. února, kdy na umělce v Rynholci přivítá pražský Slivenec.