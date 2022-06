On a šéfové ostatních účastníků soutěže se minulý týden sešli v restauraci na rozdělovském hřišti, aby předali putovní pohár vítězi SK Slaný (ti si ho jako obhájci de facto předali sami sobě) a vyřešili další ročník. Do něj tedy půjde bez Doks jen deset týmů, to by však mělo soutěž zklidnit, protože termínů bylo někdy opravdu málo.