Zajímavý start do sezony si naplánoval A tým fotbalových Doks. Na prvním tréninku se tým sešel v neděli, ale kouč Martin Škvára uznal, že to nebylo ideální. "Účast byla vynikající," ušklíbl se ironicky.

Dokeský klub zapsal v létě čtyři ztráty. Asi nejbolestivější byl rychlý Dan Sekanina, jenž zamířil do Slaného zkusit divizi a tuhle šanci mu v Doksech kazit nechtěli. Ex-ligový Josef Galbavý odvedl jako skvělý technik v klubu penzum práce, ale věk ani u něj zastavit nejde, a tak se stěhuje o tři patra níž a bude hrát pohodu v okrese za Jedomělice. Martin Kubín v poslední době za dokeské áčko po vážném zranění ramena ani nehrál, navíc bydlí v Brandýsku, a tak posílí právě jeho řady.

Už pomalu veterán David Chaloupka měl zamířit do Švermova, ale v posledním kole minulého ročníku se dost vážně zranil a ani Martin Škvára netuší, zda se přestup realizoval.

Co se v poslední době Doksům dařilo, to byly posily. Zapadly ať už zmíněný Galbavý, brankář Švarc, Zimerman, Matějka, Mertlík i další už řečené jméno Sekanina.

Koho vytáhne klub jako překvápko letos? "Nějaká jména máme rozjednaná, další kluci to u nás budou zkoušet, ale nic není v takovém stadiu, že bychom to pouštěli do novin. Určitě ale dáme vědět včas," hlásí Martin Škvára.

Koho by nové tváře přece jen hodně zajímaly, může vyrazit na některý z přípravných duelů. První zápas si Doksy naplánovaly na sobotní dopoledne na hřišti Slovanu Kladno, kde přivítají Zličín (20. července, 10:30), zahrají si rovněž v Dobrovízi a na hřišti Novo Kladna s béčkem SK Kladno. Generálku s Kralupy by rády odkopaly 4. srpna doma, ale o tom se teprve rozhodne.