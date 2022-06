Jenže i přes sedm křížků vypadá pořád dobře. Chlap, který měl fotbal rád od malička, sám dokonce kopával třeba za Hýskov nebo Novo Kladno. Byl útočníkem, dával branky, ale sám tvrdí, že kopal jenom pro radost.

Na Kladno chodil jako fanoušek a od 90. let začal pomáhal také jako lékař A týmu. „Když pak zemřel Vašek Ottenschläger, vzal jsem to naplno, to bylo zhruba v roce 1995,“ vybavuje si.

Kladno tedy kopalo nízko, ale postupně nabíralo na síle a klub i Lemon se dočkali skvělých časů. Nejprve tři pěkné sezony ve druhé lize a pak pět prvoligových. „Postup do první ligy je pro mě jednoznačně nejlepší vzpomínka na celou kariéru v SK,“ připomněl úspěch party kolem trenéra Miroslava Koubka v roce 2006.

Co se týče nejkrásnějších zápasů té doby, vybavil si Vladimír Lemon dva. Výhru nad tehdy mistrovskou Slavií 2:1 režírovanou Pavlem Drskem a pak triumf 3:0 nad Baníkem Ostrava. „To byly parádní zápasy před televizními kamerami, s Ostravou navíc šíleně sněžilo,“ připomněl ledový koncert s hlavním hrdinou Ondrou Szabem.

Nejhezčí gólový moment těch časů paradoxně neviděl na vlastní oči, ale úplně mu branka Jana Procházky v Olomouci přes půlku hřiště neutekla. „Byl jsem v Turecku na dovolené a zaplatil jsem si za docela velké peníze na dvě hodiny internetové připojení. Tehdy už to šlo, takže jsem ten nádherný gól mohl sledovat a musím říci, že na něj nikdy nezapomenu,“ usmívá se.

Přišly ale také nepříjemné momenty, hlavně sestupy a také vážná zranění. Pavlu Bartošovi zlomili v Boleslavi žebro, které mu propíchlo plíci – pneumotorax! Vladimír Lemon naštěstí účinnou první pomocí nejhoršímu zabránil, ale v Teplicích se po zákroku domácího Kaufmana hodně obával o život kanadského útočníka Dave Simpsona. „Ten opravdu málem umřel na stadionu, měl kraniocerebrální poranění hlavy. Pomohli mi s ním do kabiny, jenže tam mi začal odcházet a bylo zle. Rychle jsem volal rychlou, ti ho naštěstí brzy dostali do nemocnice, zaintubovali a už to bylo dobré. Ale se Simpsonem v kontaktu nejsem. Je sice fajn někomu zachránit život, ale jsem doktor, takže žádné díky nejsou na místě,“ důrazně odmítá chválu dlouholetý náměstek a pak i ředitel kladenské nemocnice, v jejímž vedení byl od roku 2008 až do roku 2017, než zamířil do důchodu.

Nicméně pokud máte chirurgický, ortopedický či dermatologický problém, doktor pořád ještě ordinuje a kde jinde, než na stadionu SK Kladno, kde má praxi. Čekárna je pořád plná…

Klub má pořád hodně v srdci a mrzí ho, že po sešupu z první ligy trčí už tolik let jen v divizi. A věří, že se všechno zase v dobré obrátí. „Doufám v postup do ČFL, ale nejen to. Vždyť se podívejte na ten stadion, zázemí. Už máme i podporu města, (primátor) Milan Volf se snaží a krok za krokem se snad zase přiblížíme té první lize. Moc bych si to přál,“ zasnil se duchem pořád mladý sedmdesátník Vladimír Lemon.

