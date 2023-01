Čeští lékaři tradičně patří ke špičce, na světových šampionátech doktorských týmů mají skvělé výsledky včetně tří titulů mistra světa. Loni v Argentině však vypadli nečekaně s Austrálií a tak se letos v létě ve Vídni chtějí rehabilitovat.

Vybrali si těžké soupeře a Kladnu B podlehli 1:5 a Braškovu 3:6. „Bylo vidět, že soupeř má hráče, kteří hráli nebo hrají soutěže na úrovni. Měli dost šancí, které jim chytil výborný Cimrman, a určitě to pro nás byl po dvouměsíční pauze výborný přípravný zápas,“ byl rád Tomáš Abrham, který si mimochodem kdysi na Novu ve svých aktivních letech s Lukášem Fišerem zahrál.

Kladno vedlo na novém umělém trávníku v Rynholci do půle jen 1:0 (Chvojka), po přestávce už střílelo vydatněji. Hlavně Šnobl (hattrick), ale také Oldřich Čermák.

„Zajímavé je, že Olda také studuje medicínu a hned dal doktorům gól. Hned jsme jim ho nabízeli, že až dostuduje, může za ně hrát,“ smál se Abrham.

Foto, video: Třetiligové Velvary zachránily plichtu v Kladně slepenci v závěru

Druhý výběr lékařů hned po prvním utkání naskočil proti Braškovu a padl 3:6, i tohle byl dobrý duel. Už proto, že Braškov, protože ještě netrénuje, oslovil hlavně veteránem Josefem Zlatou a jeho synem Rendou také šikovné hráče z okolí, aby doplnili sestavu. A tak se do braškovského oblékli borci jako Zimerman, Čičmanec, Šoffer, Přichystal, Volf či Dan Míčka, který zápas okomentoval:

„Podle mne to mělo úroveň, dobře jsme si zahráli. Brzy jsme vysoko vedli, ale pak se trefoval i protivník. Snad to také jemu přineslo, co od zápasu očekával,“ věří Míčka a jeho přání potvrdil Lukáš Fišer. „Oba soupeři pro nás byli těžcí, ale přesně to jsme chtěli. Na světovém šampionátu nebudou jiní,“ dodal specialista kladenské nemocnice.