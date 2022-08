První vážnější šanci měl na svědomí právě zkoušený Bureš. Jeho střelu však brankař Tempa srazil na břevno. O pár chvil později byl už krátký na trestný kop z velkého vápna domácího Fitka - 1:0.

První branka rozpoutala pětiminutové peklo pro obranu Tempa. Nejprve přišel skvělý balon do tahu od Duchoně a ještě lepší náběh Baratynskyyho. Brnovják měl pak jednoduchou práci, když doklepl do prázdné brány. Hned z další akce vybídl Kraus nabíhajícího Cabejška a ten využil špatný výběh gólmana a upravil na 3:0.

Do půle se už nic zajímavého neudálo a tak mohlo dojít na obou stranách k řádnému prostřídání.

Nové síly lépe využilo Tempo, které převzalo otěže zápasu, ale většinou si vylámalo zuby na domácí obraně. Bez vážné šance na obou stranách se přeci jen skóre měnilo.

Bureš se ujal rohového kopu a přesně našel hlavu Brnovjáka 4:0.

Jenže s blížícím se koncem zápasu začalo být Tempo produktivní. Nejprve přišlo snížení na 4:1, kdy takřka z nulového úhlu zapadl míč Skalákovi do brány. Branka na 4:2 přišla po chvilce a už to vypadalo, že se Tuchlovičtí budou strachovat o výhru. Tempo totiž se štěstím snížilo na 4:3, to si přemírou snahy Duchoň s Brnovjákem srazili odražený míč do vlastní branky.

Domácí již výsledek uhájili a tak se těší z druhé výhry se zajímavým soupeřem.

Tuchlovice: Vitásek (46. Skalák) - Kubů, Fitko (46. Pilař), Duchoň, Nosek - Tóth (46. Kárník), Bureš(68. Ježil) - Cabejšek (60. Brnovják), Kraus (46. Procházka), Brnovják (46. Žahour) - Baratynskyy.

