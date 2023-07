Dorost Hostouně/Švermova se pod ligovými trenéry ohromně zvedl. Sežene nováčky?

Pokud bychom na Kladensku, ale možná v celých středních Čechách vyhlásili fotbalovou soutěž o progres roku, prim by hrál spojený dorost Sokola Hostouň a Baníku Švermov. Ze čtrnáctého místa po podzimu se vyhoupl v krajském přeboru na místo čtvrté a k postupu do divize mu chyběly jen tři body. Obrovskou pochvalu zaslouží za tenhle posun i dva bývalí skvělí prvoligoví hráči Tomáš Marek a Petr Trapp, s nimi pak třetí do party Robert Štochl.

Tomáš Marek (vlevo) a Petr Trapp, trenéři spojeného dorostu Hostouně a Švermova. | Foto: Lukáš Horníček/ Sokol Hostouň