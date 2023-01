Výsledek i výkon kvitoval od ledna nový trenér dorostenců Jan Pejša. „Po remízách s Roudnicí a Neratovicemi je to výhra a podle mne zasloužená. Celé utkání jsme byli lepší, byli silnější na balonu a myslím, že jsme soupeře nepustili ani do jedné velké šance. Slušný výkon,“ chválil Pejša mužstvo, byť se střelecky prosadilo až po přestávce, kdy skórovali Truhlář, Fajka a z penalty Došek.

Protože Pejša přišel od mladšího dorostu, není mu tým vůbec neznámý, všichni hráči prošli i jeho rukama. O to lépe se mu bude pracovat. „Je to tak, kluky znám vlastně od jejich patnácti let, vím, jaký kdo je na hřišti i mimo něj, jak reaguje. Jsem přesvědčen, že fotbalovou kvalitu mají, jen musí vědět, že jenom to nestačí, musí to ukázat hlavně na hřišti,“ má jasno muž, který roky kopal první a druhou ligu zejména v Opavě.

Po návratu domů se zapojil do SK Kladno jako trenér a kromě dorostů vedl až do předloňského léta také A mužstvo mužů v divizi.

Nyní ho čeká trochu jiná pozice než jakou měl u mladšího dorostu. Ve starším totiž existuje hrozba sestupu a Kladno je po podzimu až čtrnácté ze šestnácti. A tak na ním visí Damoklův meč, o druhou nejvyšší soutěž by hodně nerado přišlo. „Je to výzva a nejen pro nás trenéry, ale také pro hráče, že jsou schopni uhrát potřebné výsledky. Věřím, že to v nich je,“ dodal Jan Pejša.