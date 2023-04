Dorost SK cenný bod spíš mrzel, starší žáci vyhráli v Liberci

Fotbaloví starší dorostenci SK Kladno remizovali bez branek v Chrudimi, to je cenný výsledek v boji o záchranu. Žáci do čtrnácti let byli ještě úspěšnější, protože vyhráli 3:1 v Liberci. Mladší žáci porazili na domácím hřišti Vyšehrad.

Dorost SK Kladno (v mlodrém) - Sokol Hostouň 4:2. | Foto: Bohumil Kučera