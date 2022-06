V České lize mladšího dorostu vyhráli fotbalisté SK Kladno nad hráči Viktorie Žižkov 2:1. Přitom v poločase bylo skóre ve prospěch hostů. „Kluci zaslouží velké poděkování za to, jaký prokázali charakter. Přestože se nám první poločas vůbec nepovedl a prohrávali jsme, do druhého nastoupili kluci jako vyměnění a dokázali svým entuziasmem a vůlí skóre utkání otočit ve svůj prospěch,“ chválil kladenský trenér Jan Pejša.

Smolné utkání odehráli starší dorostenci SK Kladno v nadstavbové části krajského přeboru. Na domácím hřišti drželi s Brandýsem více míč, lépe kombinovali, ale přesto prohráli 2:3. „Znovu se potvrdilo pravidlo, že fotbal se hraje na góly, a ne na herní převahu. Nedokázali jsme proměnit šance a prakticky z každé inkasovali,“ hodnotil Pejša.

Úspěšnější byli opět mladší dorostenci, kteří porazili Brandýs 6:0. Skóre však mohlo být o mnoho vyšší. „Spoustu šancí jsme ještě zahodili, chyběl nám klid v zakončení. Paradoxem je, že o našich pět gólů se postarali brankáři Tunka s Kralovičem, kteří tentokrát nastoupili v poli,“ řekl kladenský trenér Marek Novobilský.

ČLD U19: SK Kladno - Viktoria Žižkov 1:2 (1:1)

Sestava: Ševce – Truhlář (88. Frühauf), Klvaň, Bokša, Novák – Blažek (80. Tung), Duda, Kalina, Rottner, Veselý (85. Justra) - Chlumský

Branky: Veselý

ČLD U17: SK Kladno - Viktoria Žižkov 2:1 (0:1)

Sestava: Vajshajtl - Faltus (83. Davídek), Chochola, Rottner, Hoffmann - Fajka, Novobilský (62. Kolka) - Došek, Zoubek, Vosyka (70. Haluza) - Eška

Branky: Novobilský, Eška

KPSD: SK Kladno „B“ - FK Brandýs - Boleslav 2:3 (1:3)

Sestava: Tunka - Justra, Korechnyi, Rottner, Hoffmann - Fajka, Došek - Maxant (67. Faltus), Eška (81. Novobilský), Vosyka - Frühauf (61. Zoubek)

Branky: Frühauf, Došek

KPMD: SK Kladno „B“ - FK Brandýs - Boleslav 6:0 (2:0)

Sestava: Vojtíšek – Davídek, Brabec, Faltus, Bach – Zoubek, Kolka, Randýsek – Novobilský, Haluza- Pavlíček

Branky: 3x Tunka, 2x Kralovič, Havel

Starší žáci vyhráli i v Táborsku

Starší žáci SK Kladno do patnácti let vyhráli i na hřišti Táborska. Už jistý vítěz soutěže si se svým soupeřem poradil 3:1. „Mnoho brankových příležitostí jsme navíc ještě neproměnili. Jinak si kluci zaslouží pochvalu,“ řekl Václav Feřtek, trenér Kladna.

O rok mladší spoluhráči prohráli v Táborsku vysoko 1:7. „Zápas se klukům vůbec nepovedl. Není moc co hodnotit, na hřišti bylo jen jedno mužstvo,“ řekl kladenský trenér Jaroslav Hamouz.

V posledním utkání v České lize mladších žáků se představili fotbalisté SK Kladno do třinácti let na hřišti Tempa Praha. Domácí zvítězili v posledním „sedmičkovém“ utkání 8:2. „Hrál se velmi pohledný a férový zápas. Tempo vyhrálo zaslouženě, ale výsledek je pro nás až krutý,“ hodnotil kladenský trenér Josef Procházka. V úterý nastoupili stejní soupeři proti sobě znovu, tentokrát již na velkém hřišti v „jedenáctkovém“ fotbale. Hráči SK Kladno vyhráli 6:3! „Domácí proti nám nasadili dvě jedenáctky, my měli pouze dva kluky na střídání, ale zvládli jsme to a zaslouženě vyhráli. Je před námi spousta práce, ale dnes jsem kluky pochválil,“ dodal Procházka.

Na hřišti Tempa Praha prohráli v posledním mistrovském utkání i fotbalisté SK Kladno do dvanácti let 1:5. „Neustále nás srážejí individuální chyby, které náš soupeř dokázal potrestat. Před novou sezonou máme na čem pracovat,“ řekl Roman Pavlíček, trenér Kladna.

ČDŽ U15: FC Táborsko - SK Kladno 1:3 (0:1)

Sestava: Hejkal - Hrudka, Kopta, Požár, Kos Halaj (54. Janát), Kejzlar, Jílek, Hůla (73. Svoboda) – Mucha – Procházka (68. Feřtek)

Branky: Mucha, Procházka, Požár

ČDŽ U14: FC Táborsko – SK Kladno 7:1 (4:0)

Sestava: Nohava – Drechsler, Novotný, Šťastný, Novobilský - Procházka (61. Novák), Kučera J, Přerovský (54. Kunc) Polák – Valach, Mašl (41. Průša)

Branky: Valach

ČLŽ U13: FC Tempo Praha - SK Kladno 8:2

Sestava: Koloušek- Polcar, Hájek, Pešek, Kubík, Antonov, Bacílek, Jemelka, Hauge, David, Chvalník, Fitko, Kyjanka, Ježek, Kalík

Branky: Hájek, Chvalník

ČLŽ U12: FC Tempo Praha - SK Kladno 5:1 (3:0)

Sestava: Vejvoda - Skála, Zachariáš, Paur, Háž, Pleiner, Macháček, Pavelec, Kántor, Táborský, Melka, Svoboda, Vasilič

Branky: Macháček

Petr MAŇKOŠ