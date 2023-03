Po těžkém úvodu jara, kdy o záchranu druhé nejvyšší soutěže bojující fotbaloví dorostenci SK Kladno obrali o bod pražskou Slavii, ale padli se Spartou, tentokrát zapsali tři veledůžité body. Na umělé trávě vyhráli jasně 4:0 a vítězství 3:2 nad stejným soupeřem si připsali i mladší dorostenci. Starší žáci nestačili na hráče Cidliny. Mladší byli na hřišti Chebu úspěšní na půl.

SK Kladno - RMSK "Cidlina" Nový Bydžov 0:4 (0:3), ČLŽ U15, 20. 8. 2022 | Foto: Bohumil Kučera

Na jaře nastoupili starší dorostenci SK poprvé na domácím hřišti a hned z toho bylo vítězství 4:0 nad Vyšehradem. K vítězství nad posledním týmem tabulky České ligy dorostu si pomohli především skvěle zahranými standardními situacemi, ze kterých vstřelili tři branky. „Vyhráli jsme naprosto zaslouženě, předvedli jsme cílevědomý a zodpovědný výkon. Doufám, že to kluky povzbudí do dalších těžkých zápasů, které nás čekají,“ řekl Jan Pejša, trenér Kladna.

Mladší dorostenci porazili v bojovném utkání Vyšehrad 3:2. Ten je sice na posledním místě tabulky, ale výkonem tam rozhodně nepatří. „Kluky chválím za dobrý výkon, vítězství nakonec uhájili díky týmovému výkonu,“ hodnotil kladenský trenér Radek Duda.

V krajském přeboru prohrál starší dorost 2:3 s Nymburkem, když nedokázal udržet poločasové vedení 2:1. „Kvůli našim nepřesnostem jsme soupeři darovali dva góly, a to rozhodlo o výsledku,“ bylo jasné Janu Pejšovi.

Soustředěný a velmi dobrý výkon předvedli mladší dorostenci SK Kladno v krajském přeboru proti Nymburku, když vyhráli 2:1. „Proti prvnímu týmu tabulky si kluci zaslouží pochvalu. U každého hráče byla vidět bojovnost, snaha i nasazení tento vyrovnaný zápas vyhrát,“ byl spokojený Marek Novobilský, trenér Kladna.

Ze žáků bodovali pouze nejmladší

O víkendu se rozběhla i nejvyšší soutěž starších žáků. Fotbalisté SK Kladno se předvedli na hřišti Cidliny, kde prohráli 0:2. „Klukům nelze nic moc vytknout. Opět jsme se dopustili individuálních chyb, které soupeř chladnokrevně proměnil,“ litoval Jaroslav Hamouz, trenér Kladna.

Starším žákům do čtrnácti let nevyšel v Cidlině úvod a brzy prohrávali o dva góly. Avšak dokázali vyrovnat a o utkání rozhodl gól dvě minuty před koncem z půlky hřiště. „Kluci ukázali týmového ducha, když se po dvou obdržených brankách nepoložili a chtěli utkání zvrátit ve svůj prospěch,“ hodnotil kladenský trenér Josef Procházka.

Nepovedené utkání mají za sebou mladší žáci do třinácti let na hřišti Chebu, kde prohráli 0:5. „Je to pro nás obrovské zklamání. U většiny hráčů nám chybělo nasazení a chuť podstupovat souboje proti větším protihráčům. Soupeř nás jednoznačně přetlačil,“ byl zklamaný Pavel Drsek, trenér Kladna. Mimochodem právě v Chebu kdysi Drsek debutoval v nejvyšší české soutěži a později roky hrával i za hranicí ležící západně od Chebu - tedy v Německu.

Těžké utkání na hřišti Chebu sehráli i mladší žáci do dvanácti let. Dlouho prohrávali, ale výsledek otočili na konečných 6:5. „I když jsme byli v kombinaci lepší než soupeř a hráčům se nedala upřít snaha, chválou budu šetřit, jelikož máme ještě hodně na čem pracovat,“ řekl kladenský trenér Michal Zachariáš.

ČLD U19: SK Kladno – FK Slavoj Vyšehrad 4:0 (3:0)

Sestava: Vajshajtl - Truhlář, Kácl, Bokša, Novák - Hanuščík (78. Mysliveček), Kalina (70. Zoubek) - Veselý (70. Hoffmann), Duda, Došek (63. Kraček) - Janega (78. Rous)

Branky: Bokša, vlastní, Veselý, Došek

KPSD: SK Kladno U18 – SK Polaban Nymburk 2:3 (2:1)

Sestava: Kralovič - Faltus, Novobilský (46. Kopta), Rottner, Justra - Debroise, Mysliveček - Fedorovych, Rous (46. Kolka), Eška (46. Procházka) - Pavlíček (80. Janát)

Branky: Fedorovych, Justra

ČLD U17: SK Kladno – FK Slavoj Vyšehrad 3:2 (2:2)

Sestava: Tunka - Požár, Kopta, Kos, Novobilský – Hrudka – Měchura (60. Janát), Kolka (60. Feřtek), Mucha, Procházka (88. Abrhám) – Eška (90. Hůla)

Branky: 2x Procházka, Kolka

KPMD: SK Kladno U16 - SK Polaban Nymburk 2:1 (1:0)

Sestava: Hejkal - Novotný, Abrham, Požár, Hůla – Janát, Randýsek, Mucha - Feřtek, Svoboda - Havel

Opakovaně střídali: Sobotka, Justra, Přerovský, Assar

Branky: Feřtek, Janát

ČLŽ U15: RMSK Cidlina - SK Kladno 2:0 (1:0)

Sestava: Nohava – Šťastný, Šindler, Komín, Sikora - Valach (56.Mezera), Šiktanc (65. Peroutka), Drechsel (65. Přerovský), Polák, Jílek – Burle

ČLŽ U14: RMSK Cidlina – SK Kladno 3:2 (2:1)

Sestava: Koloušek – Šmolík, Fitko, Polcar, Kalík (58. Martinovský) – Chvalník, Antonov, Kubík, David (79. Kyjanka), Hájek (41. Bacílek) – Pešek (64. Ježek)

Branky: Kubík, David

ČLŽ U13: FK Hvězda Cheb – SK Kladno 5:0

Sestava: Vávra- Pleiner, Háž, Paur, Zachariáš, Janda, Melka, Táborský, Macháček, Skála, Svoboda

ČLŽ U12: FK Hvězda Cheb – SK Kladno 5:6

Sestava: Ciniburg – Lukáč, Kučera, Ciniburg – Soukup, Poloček, Dvořák, Hlava – Kalinová, Rindoš, Iliáš

Branky: 2x Hlava, Lukáč, Kalinová, Iliáš, Rindoš

Petr MAŇKOŠ