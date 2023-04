Fotbaloví dorostenci SK Kladno v boji o záchranu druhé nevyšší soutěže prohráli na hřišti Petřínu Plzeň jasně 0:4. Naplno tentokrát bodovali žáci. V České žákovské lize porazili starší doma Meteor Praha 2:0 a 4:3. Mladší žáci vyhráli nad Chomutovem 4:2 a 8:6.

Starší žáci SK Kladno do 15 let. | Foto: SK Kladno

Staršímu dorostu SK se zápas na hřišti Petřínu Plzeň vůbec nepovedl, prohráli 0:4. Nepřidali tak žádný bod do tabulky, kde jsou třetí od konce a bojují o záchranu. „O osudu utkání rozhodl hned začátek, kdy jsme se nedokázali vyrovnat s fyzickou i výškovou převahou domácích,“ viděl důvod prohry kladenský trenér Jan Pejša. Hosté dostali tři branky ze standardních situací a nejméně pět šancí na vstřelení branky nevyužili. „Na výkon z tohoto utkání musíme rychle zapomenout a soustředit se na další zápasy,“ dodal Pejša.

Mladší dorostenci na hřišti Petřínu Plzeň prohráli 0:3. Přesto trenér Radek Duda našel na hře i pozitivní věci. „Ve druhé půli jsme diktovali tempo hry, ale branky stříleli pouze důrazně hrající domácí. My bohužel neproměnili ani tři samostatné nájezdy na branku.“

V krajském přeboru remizoval starší dorost SK Kladno na hřišti Poděbrad 1:1. Hosté nevstoupili do utkání dobře, ale postupem času převzali iniciativu a byli lepším týmem. „Bohužel nás o lepší výsledek připravily naše nepřesnosti ve finální části hry,“ hodnotil Jan Pejša.

Na dobrý výkon z minulého zápasu navázali mladší dorostenci v krajském přeboru. V Poděbradech byli lepší a vyhráli vysoko 6:1. „Těší nás, že jsme hráli kombinační fotbal a aktivní hrou jsme nutili soupeře k chybám,“ řekl kladenský trenér Marek Novobilský.

ČLD U19: SK Petřín Plzeň - SK Kladno 4:0 (2:0)

Sestava: Vajshajtl - Truhlář, Kácl, Bokša, Novák - Fajka (72. Zoubek), Kalina - Veselý (81. Mysliveček), Duda (64. Kraček), Došek (72. Hoffmann) - Janega

ČLD U17: SK Petřín Plzeň - SK Kladno 3:0 (1:0)

Sestava: Kralovič - Požár(60. Faltus), Kos, Kopta, Novobilský – Měchura (52. Feřtek), Zoubek, Hrudka, Procházka (72. Hůla) – Mucha - Eška

KPSD: FK Bohemia Poděbrady - SK Kladno U18 1:1 (1:1)

Sestava: Tunka (46. Vojtíšek) - Kopta (46. Kos), Rottner, Novobilský, Faltus - Mysliveček, Justra - Pavlíček (46. Hrudka), Kolka (14. Debroise), Hoffmann - Procházka (79. Janát)

Branka: Pavlíček

KPMD: FK Bohemia Poděbrady - SK Kladno U16 1:6 (0:2)

Sestava: Hejkal (60: Vojtíšek) - Novotný, Požár, Hůla, Novobilský – Janát, Maxant, Rekl - Feřtek, Svoboda - Havel

Opakovaně střídali: Justra, Novák

Branky: 3x Feřtek, Janát, Rekl, vlastní

Stoprocentní žáci

První vítězství v nejvyšší žákovské soutěži si připsali fotbalisté SK do patnácti let. Na domácím hřišti porazili 2:0 Meteor Praha. „Fotbal moc krásy nepobral, ale bojovností jsme získali první vítězství v soutěži,“ byl spokojený Jaroslav Hamouz, trenér Kladna.

V České žákovské lize vyhráli nad Meteorem Praha i starší žáci SK U14. V utkání dvou odlišných poločasů zvítězili 4:3. Zatím co v první půli dominovali domácí, v té druhé byli lepším týmem hosté. „Vedení jsme se štěstím udrželi. Dělali jsme dost chyb v rozehrávce, které soupeř potrestal,“ řekl kladenský trenér Josef Procházka.

Zlepšený výkon předvedli v České lize mladších žáků hráči SK Kladno do třinácti let. Fotbalisty Chomutova porazili 4:2, a to ještě spoustu šancí neproměnili. „Zápas jsme po většinu času kontrolovali a byli lepším týmem. Doufáme, že budeme v těchto výkonech pokračovat a zlepšovat se,“ přeje si Pavel Drsek, trenér Kladna.

Zápas jako na houpačce sehráli mladší žáci SK Kladno U12 proti Chomutovu. Domácí se brzy dostali do tříbrankového vedení, jenže polevili v koncentraci a hosté dokázali skóre otočit. Domácí si ale vzali vedení zpátky a zbytek utkání měli pod kontrolou. „Hráli jsme dobře kombinačně s dobrým pohybem a nasazením. Musíme však ještě zapracovat na udržení koncentrace po celou dobu utkání,“ ví kladenský trenér Michal Zachariáš.

ČLŽ U15: SK Kladno - FK Meteor 2:0 (1:0)

Sestava: Koloušek – Šindler, Šťastný, Komín, Sikora – Jílek, Valach (67. Novobilský), Šiktanc, Polák (77. Mezera), Drechsel (53. Peroutka (77.Přerovský)) – Burle (53. Novák)

Branky: Šiktanc, Šindler

ČLŽ U14 - SK Kladno – FK Meteor Praha 4:3 (4:2)

Sestava: Koloušek (41. Jícha) – Šmolík, Fitko, Polcar, Kalík – Chvalník, Antonov, Kubík (61. Ježek), David, Pešek – Hájek (78. Kyjanka)

Branky: David, Kubík, Šmolík, Fitko (pk.)

ČLŽ U13: SK Kladno – Junior Chomutov 4:2

Sestava: Lhota- Kantor, Paur, Pleiner, Melka, Táborský, Zachariáš, Háž, Jan Jícha, Svoboda, Volkov, Macháček

Branky: 3x Volkov, Táborský

ČLŽ U12: SK Kladno – Junior Chomutov 8:6

Sestava: Vávra - Doležal – Kučera, Rindoš, Di Stefano – Soukup, Kalinová, Dvořák, Lukáč, Hlava – Topolanský, Kadlík, Iliáš

Branky: 4x Kadlík, 2x Soukup, Rindoš, Lukáč

Petr MAŇKOŠ