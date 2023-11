Tři ze čtyř dorostů fotbalového SK Kladno vyhrály. Bohužel ten nejstarší jen remizoval s Příbramí 1:1. Starší žáci prohráli s Teplicemi a mladší neuspěli v Plzni.

SK Kladno 2023-24 - U12 | Foto: SK Kladno

Před zápasem by bod s poslední Příbramí brali starší dorostenci SK Kladno jako jednoznačnou ztrátu. Jenže vzhledem k průběhu zápasu, kdy museli dvakrát dotahovat jednobrankové vedení hostů, remízu 2:2 berou jako zisk.

„Bohužel jsme si nedokázali poradit s hlubokým blokem hostů a inkasovali po našich triviálních chybách. I když jsme byli lepším mužstvem, tak se opět potvrdilo, že pokud nebudeme dostatečně důrazní a agresivní v pokutovém území soupeře, tak málokdy uspějeme. Jediné, za co můžeme kluky pochválit je, že to nevzdali a snažili se odevzdat maximum až do samého závěru,“ řekl Jan Pejša, trenér Kladna.

Mladší dorostenci do sedmnácti let porazili Příbram jednoznačně 4:1. „Kluky jsme za předvedený výkon pochválili. Bylo se na co dívat a vítězství bylo zasloužené,“ byl spokojený kladenský trenér Jan Procházka.

Přijdete ve čtvrtek vydražit dres Milana Nového a Antonína Holuba?

Zcela jednoznačně ovládli starší dorostenci Kladna utkání proti Dobříši v krajském přeboru. Na domácím hřišti rozstříleli svého soupeře 8:1. „Začátek byl z naší strany povedený a soupeře jsme přehrávali. Bohužel jsme dokázali proměnit dvě šance a pak polevili a nechali soupeře snížit. Naštěstí jsme na začátku druhé půle opět odskočili a od té doby bylo utkání plně v naší režii,“ hodnotil Jan Pejša.

Své dominantní postavení v celé soutěži potvrdili mladší dorostenci SK Kladno v krajském přeboru. Na domácím hřišti vyhráli 2:0 nad fotbalisty Dobříše. „Jenže jediné, s čím můžeme být spokojeni, je výhra. Po herní stránce se nám tento zápas příliš nepovedl. V utkání chyběla snaha, nasazení, bojovnost, a hlavně radost ze hry,“ shrnul kladenský trenér Marek Novobilský.

Žáci vyšli tentokrát naprázdno

Krutý zápas sehráli v nejvyšší žákovské soutěži fotbalisté SK do patnácti let v Teplicích. V prvním poločase byli lepším týmem, ale neproměnili vyložené šance. A když si dali na začátku druhé půle vlastní branku, domácí to nakoplo a vyhráli 3:0. „Jakmile dostaneme první gól, položí nás to a nenajdeme sílu utkání zvrátit. Pokud chceme bodovat, musíme jednoznačně změnit myšlení,“ burcuje Josef Procházka, trenér Kladna.

Starší žáci U14 prohráli na hřišti Teplic 0:6, přestože v poločase prohrávali pouze o gól. „Bohužel jsme na hřišti nedokázali prodat to, na co máme. Soupeř byl ve většině utkání lepší a zaslouženě vyhrál,“ hodnotil Tadeáš Pospíšil, trenér Kladna.

Mladší žáci SK Kladno si svá utkání na půdě Viktorie Plzeň předehráli již minulou středu. Pro fotbalisty do třinácti let šlo o nejhorší výkon v sezoně. Na západě Čech prohráli vysoko 0:13. „Hráli jsme nepřesně, pomalu a nikdo z našich hráčů nepodal ani průměrný výkon. Mnohem lepší domácí tým dominoval ve všem a zaslouženě vyhrál,“ řekl Josef Kučera, trenér Kladna.

V nejvyšší žákovské soutěži do dvanácti let prohráli fotbalisté SK na hřišti Viktorie Plzeň 1:5. Kladenští hráči jako by se svého soupeře zalekli a po první třetině prohrávali 0:3. Poté ale začali hrát se Západočechy vyrovnanější utkání. „Od kluků to byl dobrý výkon, zvlášť musím pochválit našeho brankáře. Přestože jsme prohráli, věřím, že nás tato prohra posune,“ hodnotil kladenský trenér Roman Pavlíček.

ČLD U19: SK Kladno – FK Příbram 2:2 (1:1)

Sestava: Vajshajtl - Rous, Fajka, Liška, Novák - Kalina, Zoubek - Janega, Hanuščík (87. Hoffmann), Došek (70. Měchura) - Eška

Branky: Janega, Novák

ČLD U17: SK Kladno - FK Příbram 4:1 (2:0)

Sestava: Lhota - Hůla, Požár, Kopta – Měchura (46. Svoboda), Maxant, Kejzlar, Mucha, Halaj (78. Palán), Procházka (85. Al-Khewani), Feřtek (80. Abrham)

Branky: Procházka 2x, Feřtek, Maxant

KPSD: SK Kladno „B“ – MFK Dobříš 8:1 (2:1)

Sestava: Kralovič - Al-Khewani (58. Kučera), Novobilský, Rottner, Hoffmann (65. Šťastný) - Kolka, Jílek - Fedorovych, Chochola, Rekl (38. Haluza) - Vlčkov (73. Drechsel)

Branky: Šťastný 3x, Jílek 2x, Al-Khewani, Fedorovych, Hoffmann

KPMD: SK Kladno „B“ - MFK Dobříš 2:0 (1:0)

Sestava: Nohava - Novotný, Kučera, Komín (50. Jílek), Mezera – Polák, Šťastný - Peroutka (46. Přerovský), Valach (57. Soukup), Táborský (46. Novobilský) - Drechsel

Branky: Polák, Jílek

ČLŽ U15: FK Teplice – SK Kladno 3:0 (0:0)

Sestava: Koloušek – Šmolík, Hájek, Hauge (64. Kyjanka) - Kalík (60. Fuchs), Antonov (45. Bacílek), Polcar (60. Troch), David (64. Jemelka), Chvalník - Pešek, Fitko

ČLŽ U14: FK Teplice - SK Kladno 6:0 (1:0)

Sestava: Jícha (41. Lhota) - Paur, Jícha, Vejvoda, Skála (22. Evan) - Melka (49. Táborský), Linc (57. Drsek), Zachariáš, Macháček (57. Volkov) - Lisec, Pleiner (35. Háž)

ČLŽ U13: SK Kladno – FC Viktoria Plzeň 0:13

Sestava: Doležal, Vávra – Poloček, Hlava, Kadlík, Soukup, Zemek, Antonov, Blažek, Kučera, Dvořák, Rindoš, Brzybohatý, Lidický, Topolanský, Kalinová

ČLŽ U12: FC Viktoria Plzeň - SK Kladno 5:1

Sestava: Verner – Solil, Koloušek, Hlinovský, Hosnedl, Spal, Suchý, Hlavsa, Hunal, Chadima – Steckovič, Dia

Branka: Suchý

Petr MAŇKOŠ