Mají nejlepší formu v České lize staršího dorostu. Fotbalisté SK Kladno do 19 let si připsali již šesté vítězství v řadě. Tentokrát porazili na domácím hřišti rezervu Viktorie Plzeň 2:0. „Kluci jsou na vrcholu svých výkonů a momentálně jsou schopni měřit se i s těmi nejlepšími týmy. Porazit velmi dobře hrající Plzeň se počítá,“ byl spokojený kladenský trenér Radek Duda. Jeho mužstvo se bodově dotáhlo na osmý Petřín Plzeň, právě toto místo zaručuje účast v soutěži i pro příští ročník.

Nepovedené utkání odehráli proti Plzni mladší dorostenci do sedmnácti let, ti prohráli 0:4. „Byl to absolutně odevzdaný výkon. Především první polovina utkání byla nepovedená. Ve druhém poločase jsme se zlepšili, ale na dobře hrající Plzeň to bylo málo,“ zlobil se Jan Pejša, trenér Kladna.

V krajském přeboru vyhráli fotbalisté SK Kladno do osmnácti let nad Sedlčany 5:0. I když mohl být rozdíl ve skóre ještě vyšší, byl trenér Pejša spokojený. „Od samého začátku jsme měli utkání plně pod kontrolou a výsledek je slušný. K vidění bylo spoustu hezkých kombinačních akcí, k naší smůle jsme jich většinu nedokázali proměnit.“

Mladší dorostenci do šestnácti let vyhráli nad Sedlčany 4:0, přesto trenér Marek Novobilský nebyl příliš spokojený. „Těšit nás může akorát výsledek a udržená nula vzadu. Bohužel nám chyběla chuť hrát fotbal, nasazení i bojovnost, a k tomu se nám ani nedařila kombinace.“

ČLD U19: SK Kladno - FC Viktoria Plzeň „B“ 2:0 (1:0)

Sestava: Ševce - Truhlář, Bokša, Klvaň, Novák - Blažek, Kalina, Kácl (77. Frühauf), Veselý (68. Fedorišin ) - Rottner, Chlumský

Branky: Rottner, Kalina

ČLD U17: SK Kladno – FC Viktoria Plzeň „B“ 0:4 (0:2)

Sestava: Vajshajtl - Faltus, Rottner, Chochola (46. Zoubek), Hoffmann - Fajka, Hanuščík - Janega (46. Pavlíček, 60. Novobilský), Rous, Došek - Vosyka (46. Eška)

KPSD: SK Kladno „B“ – TJ Tatran Sedlčany 5:0 (3:0)

Sestava: Vojtíšek - Janega, Korechnyi, Chochola, Brabec (46. Rottner) - Fajka (46.Vosyka), Hanuščík - Maxant, Rous, Došek, Eška (70. Zoubek)

Branky: Janega, Eška, Došek, Rottner, Vosyka

KPMD: SK Kladno "B" - TJ Tatran Sedlčany 4:0 (2:0)

Sestava: Kralovič – Davídek, Novobilský, Faltus, Bach – Zoubek, Kolka – Pospíšil, Vosyka, Pavlíček - Havel

Branky: 2x Vosyka 2x Pavlíček.

Starší žáci zvládli boj o první místo

Jsou suverénem soutěže a nezastavil je ani druhý tým tabulky Tempo Praha. Starší žáci SK Kladno do patnácti let porazili svého soupeře 3:0 a vedou Divizi A již o pět bodů. Jsou tak na nejlepší cestě soutěž vyhrát a zajistit tak baráž o nejvyšší žákovskou ligu pro své o rok mladší kolegy. „Kluky musím pochválit za dobře zvládnutou obrannou fázi, ale hlavně za útočnou hru od všech hráčů, včetně střídajících,“ chválil kladenský trenér Václav Feřtek.

Starší žáci do čtrnácti let své utkání s Tempem Praha nezvládli a prohráli vysoko 1:8. „Soupeř byl lepší a vyhrál zaslouženě. Svým výkonem jsme mu to výrazně ulehčili!!! Podali jsme velice slabý a bojácný výkon,“ byl zklamaný Jaroslav Hamouz, trenér Kladna.

Skvělou formu mají v posledních kolech i mladší žáci do třinácti let. V České lize porazili Litvínov 5:1. Utkání to ovšem podle trenéra Josefa Procházky nebylo vůbec jednoduché. „Soupeř přijel vyloženě bránit, zaparkoval autobus na vápně a my se celý zápas prokousávali obranným valem. Utkání tak bylo pro oko diváka nehezké. Pro nás to však byla škola.“

Litvínov porazili v České lize mladších žáků i fotbalisté SK Kladno do dvanácti let. Konečný výsledek 5:0 odpovídal i předváděné hře na hřišti, které domácí kralovali. „Diktovali jsme tempo hry a předváděli spoustu hezkých akcí. Chtěl bych vyzdvihnout týmový výkon, kluci makali jeden za druhého a byli odměněni přesvědčivým výsledkem,“ shrnul utkání kladenský trenér Michal Zachariáš.

ČDŽ U15: SK Kladno - FC Tempo Praha 3:0 (2:0)

Sestava: Hejkal - Hrudka, Kopta, Požár, Kos – Kejzlar (78. Hůla), Maxant (53. Halaj), Jílek, Kolísek - Mucha (69. Feřtek) – Procházka (77. Janát)

Branky: Kolísek, Jílek, Feřtek

ČDŽ U14: SK Kladno- Tempo Praha 1:8 (0:4)

Sestava: Nohava – Justra (41. Soukup), Novotný, Kučera, Šťastný (41. Kunc) – Novák (65. Assar), Polák, Přerovský, Novobilsky (60. Procházka) – Valach (65. Průša), Burle

Branky: Valach

ČLŽ U13: SK Kladno - FŠ Litvínov 5:1

Sestava: Koloušek - Polcar, Hájek, Pešek, Kubík, Antonov, Bacílek, Hauge, Šmolík, Chvalník, Kyjanka, Ježek, Kalík.

Branky: Chvalník 2x, Kubík, Hájek, Antonov

ČLŽ U12: SK Kladno – FŠ Litvínov 5:0

Sestava: Drsek - Zachariáš, Skála, Pleiner, Kubík, Háž - Vasilič, Pavelec, Janda, Volkov, Svoboda - Vejvoda, Táborský, Melka, Paur, Macháček

Branky: Svoboda 2x, Pavelec, Janda, Volkov.

Milan MAŇKOŠ