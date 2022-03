Do utkání vstoupili Kladeňáci zakřiknutě, s přehnaným respektem ke slavnému soupeři. O poločase byli rádi, že je na hřišti Slavie bezbrankový stav. Do druhého ale jako by nastoupilo úplně jiné kladenské mužstvo. Najednou bylo na hřišti aktivnější a lepší než Pražané. V poslední minutě vstřelili hosté branku, ale asistent rozhodčího ji pro ofsajd neuznal. „Viděl ho asi jako jediný na stadionu,“ zlobil se kladenský trenér Radek Duda. „Za předvedený výkon musím kluky pochválit,“ dodal kouč zachraňujícího se mužstva.