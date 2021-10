Bojovali za Kladno a povedlo se. Starší dorost vyhrál v České lize 2:1 v Sokolově. Po nevýrazném a na šance chudém prvním poločase, se výsledek zrodil ve druhé půli. „Vynuceným střídáním jsme museli přeskupit řady a bylo to ku prospěchu. Celý tým, posílený o trenéra Jakuba Andrýska, zaslouží pochvalu za příkladný přístup a nasazení. Teď musíme potvrdit vítězství doma s Motorletem,“ má jasno Radek Duda, trenér Kladna. Starší dorost se posunul na jedenácté místo tabulky, Motorlet je se ztrátou tří bodů na Kladno na čtrnáctém místě.

Dobré výkony potvrdil mladší dorost do sedmnácti let na hřišti v Sokolově, kde vyhrál 2:1. „I v tomto zápase jsme byli lepším mužstvem a vytvořili si velké množství šancí. Jen v některých částech utkání jsme zbytečně zbrklí,“ řekl kladenský trenér Jan Pejša. Jeho mužstvo je uprostřed tabulky na osmém místě.

Mladší dorost SK Kladno do šestnácti let vyhrál v soutěži krajského přeboru v Hostouni 4:0. Hosté předvedli soustředěný výkon a po celé utkání byli lepším mužstvem. „Hráli jsme kombinační fotbal a dostávali se do velkého množství šancí, spoustu jsme jich však neproměnili,“ trochu mrzelo kouče Marka Novobilského.

ČLD U19: FK Baník Sokolov - SK Kladno 1:2 (0:0)

Sestava: Ševce - Truhlář, Rottner (46. Fedorišin), Klvaň, Novák – Blažek (86. Maxant), Duda, Bokša, Kácl, Chlumský – Halaj (68. Veselý)

Branky: Kácl, Truhlář

ČLD U17: FK Baník Sokolov - SK Kladno – 1:2 (1:2)

Sestava: Vajshajtl - Brabec, Rottner, Chochola, Hoffmann - Fajka, Zoubek - Janega (46. Pospíšil), Fiala, Došek - Eška (69. Vosyka)

Branky: Fajka, Eška

KPMD: Sokol Hostouň - SK Kladno 0:4 (0:1)

Sestava: Kralovič – Bach, Davídek, Faltus, Novobilský – Zoubek, Randýsek, Haluza – Vosyka, Rous, Pospíšil

Hokejově střídali: Bambula, Havel

Branky: Pospíšil 2x, Vosyka, Randýsek, Rous

Starší žáci SK Kladno do patnácti let přivítali na svém hřišti fotbalisty Táborska. Domácí potvrdili vedoucí postavení v tabulce a svého soupeře porazili 4:1. Hned v úvodu se dostali do vedení a po celý zápas kontrolovali hru. „Těší nás, jakým stylem se kluci prezentují. Opět to byl fotbal, který svou hrou bavil,“ byl spokojený Jan Procházka, trenér Kladna.

Parádní výkon proti Táborsku předvedli fotbalisté SK Kladno do čtrnácti let. Domácí zvítězili vysoko 5:0. „Konečně kluci spojili velmi dobrý výkon s bodovým ziskem. Jsem spokojen,“ řekl kladenský trenér Jaroslav Hamouz.

ČDŽ U15: SK Kladno - FC Táborko 4:1 (3:1)

Sestava: Hejkal – Hrudka (65.Kopta), Požár, Kos, Kejzlar – Feřtek (54.Janát), Mucha (58.Jílek), Maxant, Kolísek (65.Hůla) - Procházka, Pavlík

Branky: Procházka, Kolísek, Kos, Pavlík

ČDŽ U14: SK Kladno - FK Táborsko 5:0 (4:0)

Sestava: Nohava – Drechsler, Kopta, Kučera J., Šťastný - Procházka , Jílek, Přerovský, Janát (Novobilský) – Valach, Burle

Branky: Valach 3x, Burle, Jílek

Petr MAŇKOŠ