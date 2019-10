Dorosty Kladna si to rozdaly s Benešovem na penalty

Obě utkání dorostenců SK Kladna s Benešovem dospěla až do pokutových kopů. Zatímco starší dorost v penaltách neuspěl, mladší bral bod navíc. Starší žáci hráli těžká utkání na hřišti Motorletu. Patnáctka vyhrála 1:0, čtrnáctka prohrála 1:3. Mladší žáci hráli také v Praze, ale na Meteoru a také byli úspěšní jen napůl. Fotbalisté do třinácti let prohráli a dvanáctka vyhrála.

SK Kladno 2019/20. Dorost U17 | Foto: SK Kladno

V devátém kole České ligy staršího dorostu přivítali kladenští fotbalisté Benešov. Utkání mělo svižné tempo, ale nepřineslo příliš brankových příležitostí. A protože hráči Benešova neproměnili jednu a fotbalisté Kladna dvě vyložené šance, dospělo utkání až do pokutových kopů. V nich byli úspěšnější hosté. „ Měli jme více ze hry, ale je potřeba zapracovat na rychlejším a přesnějším přechodu do útočné fáze. Defenziva týmu fungovala spolehlivě,“ hodnotil utkání Radek Duda, trenér Kladna. Ve vítězném tažení pokračují fotbalisté SK Kladna do osmnácti let. V I. A třídě vyhráli již sedmé utkání v řadě, tentokrát na domácím hřišti porazili 6:1 tým Tuchlovic. Výsledkově katastrofální první poločas sehráli mladší dorostenci SK Kladna s fotbalisty Benešova. O přestávce byl stav 0:3. Jenže druhou půli domácí hráči zabrali a dokázali vyrovnat, navíc byli úspěšnější na penalty. „O přestávce byla mírná bouřka a do druhého poločasu jsme vstoupili aktivněji,“ řekl kladenský trenér Jan Pejša ČLSD U19: SK Kladno – SK Benešov 0:1 np. Sestava: Kindl - Veselý, Janda, Kolářský, Čapek - Krpálek, Donát, Slabý, Pospíšil L., Čermák (60.Mačura) – Šnobl I. A třída: SK Kladno U18 – AFK Tuchlovice 6:1 (2:0) Branky: Pokorný, Kukla, Landa, Ricci, Chvojka, Tyban Sestava: Švestka - Pokorný (54. Heler), Tyban, Strnad, Veiner - Chvojka, Kukla - Truhlář, Ricci, Landa - Halaj (59. Kadeřábek) ČLMD U17: SK Kladno – SK Benešov 4:3 np. (0:3) Branky: Blažek, Rottner, vlastní Sestava: Ševce - Vaňous (46. Tung), Klvaň, Bokša, Justra - Rottner, Kácl - Mysliveček (56. Grumlík), Duda, Blažek - Chlumský Starší žáci SK Kladna se představili na hřišti Motorletu. Na těžkém terénu vyhráli 1:0. „Jsme rádi, že jsme zvítězili v těžkém zápase. Snažili jsme se kombinovat i na těžkém hřišti, ale do vyložených šancí se bohužel tolik nedostávali. Konečně jsme udrželi čisté konto,“ řekl po utkání trenér Kladna Jan Procházka. Fotbalisté Kladna do čtrnácti let prohráli na hřišti Motorletu 1:3. „Ve vyrovnaném utkání využil soupeř kvalitněji klíčové situace,“ řekl Jaroslav Hamouz, trenér Kladna. ČDŽ U15 – Motorlet Praha - SK Kladno 0:1 (0:0) Branka: Hoffmann Sestava: Vajshajtl – Rous (71.Rottner), Kalina, Fajka, Novák – Podivínský (77.Kudak), Janega (79.Vosyka), Fiala, Hanuščík, Lank (51.Hoffmann) – Kloček (51.Brabec) ČDŽ U14 – Motorlet Praha - SK Kladno 3:1 (1:1) Branka: Pavlíček Sestava: Vojtíšek (70.Tunka) - Hrudka (40. Požár), Chochola, Pospíšil, Mikula (40. Egrmaier) - Haluza (40.Řehoř), Hamouz, Zoubek, Pavlíček - Eška, Kůsa (75.Řehoř L.) Vysokou porážku utrpěli na hřišti Meteoru fotbalisté Kladna do třinácti let. V Praze prohráli 1:8. „Po dobrém výkonu v Ondrášovka CUPU si kluci mysleli, že vše půjde snadno a i přes upozornění na podcenění jsme utrpěli krutou porážku,“ řekl k zápasu Václav Feřtek, trenér Kladna. Mladší žáci do dvanácti let vyhráli na hřišti Meteoru Praha 4:3. V utkání už vedli fotbalisté SK Kladna o tři branky, domácí ještě snížili, ale hosté už je vyrovnat nenechali. „Celé utkání jsme byli lepším týmem, měli více šancí i střeleckých pokusů,“ hodnotil utkání Josef Kučera, trenér Kladna. ČLŽ U13 – Meteor Praha - SK Kladno 8:1 Branky: Kolísek Sestava: Hejkal - Halaj, Svoboda, Kolísek, Chvapil ,Janát, Feřtek, Procházka ,Jílek, Kopta, Mucha, Pavlík, Trousil, Adamus, Hašek, Civín, Kejzlar ČLŽ U12 – Meteor Praha - SK Kladno 3:4 Branky: Justra 2x, Kučera Jakub, Mašl Sestava: Nohava, Černý - Šťastný, Přerovský, Janouch, Brejník, Kučera Jakub, Antonov, Novobilský, Justra, Procházka, Polák, Kučera Josef, Mašl, Valach, Burle, Kraus, Novotný, Drechsel Petr MAŇKOŠ

