V České lize staršího dorostu hráli fotbalisté SK Kladno na hřišti Viktorie Plzeň. Silnému soupeři se vyrovnali nejen v bojovnosti, ale i ve fotbalových dovednostech a utkání skončilo nerozhodně 1:1. „Naši hráči se dobře namotivovali a podle toho vypadal jejich výkon. Odvezli jsme si zasloužený bod a hráči zaslouží pochvalu,“ řekl Radek Duda, trenér Kladna.

V neděli se na domácím hřišti představí jeho svěřenci proti fotbalistům Benešova. V utkání půjde o důležité body. Benešov je s pěti body předposlední, Kladno je na jedenáctém místě, když má o šest bodů více. „Kluci si musí uvědomit, že bez elánu a nadšení nelze pomýšlet na bodový zisk a koukatelnou hru,“ dodal Duda.

Mladší dorostenci SK Kladno na hřišti Viktorie Plzeň uhráli bezbrankovou remízu. Domácí byli v prvním poločase lepší, ale nedokázali proměnit žádnou ze svých šancí. „Stálo při nás štěstí, ve druhém poločase už jsme začali být nebezpeční i my,“ uvedl kladenský trenér Jan Pejša. Utkání směřovalo k bezbrankové remíze, ale domácí dostali v poslední minutě obrovskou příležitost rozhodnout utkání v podobě pokutového kopu. „Náš brankář nás ale podržel a penaltu chytil,“ pochválil Pejša gólmana Vajshajtla.

ČLD U19: FC Viktoria Plzeň U18 - SK Kladno 1:1 (1:1)

Sestava: Ševce - Truhlář, Klvaň, Rottner, Novák - Blažek (90.Mysliveček), Duda, Kácl, Veselý (71.Halaj) - Fedorišin, Chlumský.

Branka: Fedorišin

ČLD U17: FC Viktoria Plzeň U16 - SK Kladno 0:0

Sestava: Vajshajtl - Faltus, Kalina, Chochola, Rottner - Hanuščík, Zoubek - Kozubek (25. Kolka), Hoffman, Vosyka (25. Eška, 90. Randýsek) - Pospíšil (73. Davídek).

Mladší žáci dostali za kanonádu pizzu

Starší žáci SK Kladno přivítali v 8. kole fotbalisty Písku. Hosté zaskočili domácí rychlou brankou. Kladeňákům se ale podařilo ještě do poločasu výsledek otočit a ve druhé půli přidat ještě další dvě branky. Konečné skóre utkání bylo 4:2. „Nebyl to od nás fotbal, z kterého bychom měli být úplně nadšení. Kluci vědí, že umí hrát lépe,“ řekl kladenský trenér Jan Procházka.

Starší žáci SK Kladno do čtrnácti let prohráli s Pískem 3:4. „Opět se ukázalo, že kluci jsou schopni hrát vyrovnané utkání s kýmkoli. Bohužel nám stále chybí kousek, abychom v těchto utkáních bodovali,“ mrzelo kouče Jaroslava Hamouze.

Bojovné utkání sehráli žáci do třinácti let s Chomutovem. Bohužel hosté vyhráli 3:2. „Nepodali jsme dobrý výkon. Nedařilo se nám prosazovat proti obrannému valu hostů a vázla nám kombinace,“ hodnotil kladenský trenér Josef Procházka. Jeho mužstvo prohrálo už druhé domácí utkání stejným výsledkem. „Do dalších zápasů se musíme výrazně zlepšit,“ ví Procházka.

Nejlepší utkání sehráli v České lize mladších žáků fotbalisté SK Kladno do dvanácti let doma proti Chomutovu. Dominovali a vyhráli vysoko 11:0. „Všichni od začátku utkáním žili, a to vedlo k dobrému pohybu a kombinaci podpořené výborným zakončením,“ uvedl Michal Zachariáš, trenér Kladna. „Za výkon a můj nedávný svátek dostali kluci od trenérů pizzu. Pokud takto budou hrát pořád, rádi ji budeme kupovat opakovaně,“ dodal Zachariáš.

ČDŽ U15: SK Kladno - FC Písek 4:2 (2:1)

Sestava: Lhota - Hrudka, Kopta, Kos (41.Maxant), Kejzlar- Feřtek (50.Pavlík), Jílek, Mucha (75.Svoboda), Kolísek (50.Halaj) – Procházka (75.Hůla)

Branky: Procházka, Kolísek, Maxant, Halaj

ČDŽ U14: SK Kladno – FC Písek 3:4 (2:1)

Sestava: Nohava – Drechsler, Novotný, Kučera J., Šťastný - Mašl ( 45. Procházka), Polák, Přerovský (50. Novobilský), Justra (55. Šivák) – Valach, Burle

Branky: Mašl, Burle 2x

ČLŽ U13: SK Kladno – Junior Chomutov 2:3 (1:2)

Sestava: Koloušek, Volkov - Polcar, Pešek, Kubík, Antonov, Jemelka, Hauge, Šmolík, David, Chvalník, Mázár, Kalík.

Branky: Kubík, Hauge

ČLŽ U12: SK Kladno – Junior Chomutov 11:0 (2:0, 4:0, 5:0)

Sestava: Vejvoda – Drsek, Melka, Skála, Macháček, Kubík, Pleiner, Pavelec, Černý, Haluza, Táborský, Háž, Zachariáš, Paur, Svoboda, Linc, Kantor

Branky: 3x Pavelec, 3x Kantor, 2x Svoboda, Melka, Skála, Háž

Petr MAŇKOŠ