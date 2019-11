Nový trenér a silné ročníky 2001 a 2002 vlévali před novou sezonou optimistické očekávání od staršího dorostu SK Kladno. I přesto, že letní příprava byla krátká, tým se dobře stmelil a naše stejnou řeč s trenérem Radkem Dudou. Výsledkem je sedmé místo v České lize staršího dorostu po podzimní části sezony. Kladenský tým však ztrácí pouhý bod na čtvrté Táborsko a pět na třetí Slavii Praha „B“. „.Velmi nás mrzí zbytečné ztráty dvou bodů v Mostě a doma s Táborskem K bodům jsme neměli daleko ani se Slavií a s Plzní. Pokud vynecháme pokutové kopy, tak jsme podzim zakončili s bilancí sedmy výher, čtyř remíz a čtyř proher.,“ bilancuje Duda.

Trenéra velmi těší, že v týmu je zdravý duch a kluci drží při sobě. Mají chuť i vůli se zlepšovat. „Já jako trenér musím celému kolektivu poděkovat za příkladnou tréninkovou i zápasovou morálku. Pro mě osobně to byl velmi poučný a zároveň plodný půlrok. Vím, že je stále co zlepšovat z obou stran barikády, ale pevně věřím ve vzájemnou sílu našeho družstva. Takže "hoši děkujem" a makáme dál,“ uzavřel Radek Duda.

Dorost U 18 míří za postupem!

Před letošní sezonou vznik na Kladně nový dorost do osmnácti let. Hraje I. A třídu a jako trenér ho vede Jan Švambera. Jeho svěřenci mají po dvanácti odehraných kolech plný počet bodů a směřují za postupem do vyšší soutěže. „Jsem naprosto spokojený. Ve většině zápasů jsme byli lepším týmem, který na hřišti dominoval,“ hodnotí Švambera.

Trenér zároveň přiznává, že namotivovat hráče, kteří hrají jeden den Českou ligu dorostu a druhý den jdou pomoci osmnáctce, není vždy jednoduché. S tím mohou souviset i často lacině inkasované branky. „Musíme zapracovat na začátcích utkání, kde právě lacině inkasujeme a trvá nám déle, než se rozjedeme,“ dodává.

Tým U18 má v tabulce I. A třídy plný počet třiceti šesti bodů a skóre 66:12. Na druhé Kralupy nad Vltavou má náskok šesti bodů.

Mladší dorost si poradil se Slavií i Plzní

Výborný vstup do sezony měl v České lize mladšího dorostu tým vedený Janem Pejšou. V úvodních kolech si poradil na penalty s rezervami Slavie Praha i Viktorie Plzeň. Jenže pak přepadla mladší dorost SK Kladna velká marodka a tým má po podzimní části sezony dvacet bodů. „Čekal jsem více bodů, ale v mnoha zápasech jsme museli hodně improvizovat,“ řekl Pejša.

V utkáních Pejša protočil všechny hráče týmu a přiznává, že pro některé to byl křest ohněm. Co ho však těší je, vysoká tréninková píle a zápal v mistrovských utkání. „Musím klukům poděkovat. Přesto máme na čem pracovat. Utkání nám odhalila spousty nedostatků ve všech aspektech hry, kterým se budeme věnovat během zimní přestávky. Závěrem bych chtěl všem rodičům poděkovat za podporu a čas, který svým klukům věnují,“ uzavřel trenér Jan Pejša.

Petr Maňkoš