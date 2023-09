Další cenný bod si připsaly v České lize dorosty SK Kladno. Devatenáctka remizovala v Českých Budějovicích 1:1 a sedmnáctka 2:2. Starší žáci prohráli s Pardubicemi, mladší neuspěli s Cidlinou.

SK Kladno - AC Sparta Praha 2:1, ČLD U17 / 13. 8. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

Starší dorostenci SK Kladno nastoupili v České lize na hřišti v Českých Budějovicích. Do utkání vstoupili velice aktivně a v prvním poločase byli lepším týmem, ale podařilo se jim proměnit pouze jedinou šanci. Naopak domácím se povedl vstup do druhé půle a brzy vyrovnali a začali být nebezpečnějším mužstvem. „Obě mužstva nevyužila několik slibných příležitostí, a tak utkání skončilo spravedlivou remízou,“ viděl Jan Pejša, trenér Kladna.

Jeho týmu se naopak moc nevedlo ve středečním čtvrtém kole, kdy podlehl na hřišti Bohemians 0:3. Kladenští brzy inkasovali, ale zlomily je až dva góly v závěru.

Povzbuzeni výhrou nad Spartou Praha vstoupili mladší dorostenci SK Kladno do utkání v Českých Budějovicích. Úvod utkání se hostům opravdu povedl a brzy se ujali vedení. Jenže domácím se podařilo rychle vyrovnat a do šaten se šlo za vyrovnaného stavu. Ve druhé půli byli lepším týmem na hřišti fotbalisté Kladna a po zásluze šli do vedení. Když to vypadalo na druhou výhru v řadě, domácí v poslední minutě nastavení vyrovnali na konečných 2:2.

„Inkasovali jsme jednoduchou branku. Pro kluky to musí být poučení, jak jinak dohrát utkání v němž vedou o jednu branku. Za druhý poločas jsme kluky ale pochválili, že i ve velkém horku hráli ve vysokém tempu,“ hodnotil kladenský trenér Jan Procházka.

Jeho tým bojoval srdnatě také ve středu na Bohemians, ale nakonec padl 1:2, když jedinou branku vstřelil Adam Feřtek.

Rozběhla se také soutěž krajského přeboru dorostů. V prvním kole jeli fotbalisté SK Kladno do Slaného. Starší vyhráli 4:1. „Šlo o zasloužené vítězství, nebýt slabší koncovky, mohl být rozdíl ve skóre ještě větší,“ řekl Jan Pejša.

Mladší dorostenci vyhráli ve Slaném o jednu branku více než starší, tedy 5:1. „Pro kluky to bylo první mistrovské utkání mezi dorostenci a předvedli velice dobrý a soustředěný výkon,“ chválil kladenský trenér Václav Feřtek.

Žáci bohužel žádný bod nezískali

Na velmi těžkého soupeře v České lize narazili starší žáci SK Kladno, když přivítali hráče Pardubic. Hosté potvrdili roli favorita a odvezli si vítězství 3:1. Nutno ale poznamenat, že na hřišti se hrál vyrovnaný fotbal. „Kluci předvedli solidní výkon a dokázali si, že mohou hrát s každým. Až se začneme prosazovat v útočné fázi, tak věřím, že nějaké body získáme,“ přeje si kladenský trenér Josef Procházka.

Hůře dopadli s Pardubicemi starší žáci SK Kladno do čtrnácti let. I když předvedli v prvním poločase bojovný výkon, výsledek poznamenal výpadek v posledních patnácti minutách utkání, v němž hosté vstřelili čtyři branky. „Soupeř byl v průběhu celého utkání lepší a vyhrál zcela zaslouženě,“ uznal Vladimír Procházka, trenér Kladna.

Jako na houpačce zažili první utkání v nejvyšší soutěži mladších žáků fotbalisté SK Kladno do třinácti let proti Cidlině. Do zápasu vstoupili velmi špatně a brzy prohrávali 1:5. I když se pak v utkání zlepšili, byla z toho porážka 7:9. „Na konci utkání byli o kousek šťastnější hosté. Až na první třetinu utkání jsme předvedli výkon, na kterém se dá stavět,“ řekl Michal Zachariáš, trenér Kladna.

První utkání v žákovské kategorii sehráli mladší žáci SK Kladno do dvanácti let. Do zápasu vstoupili značně nervózní a první třetinu prohráli s Cidlinou vysoko 0:4. I přesto, že poté utkání herně vyrovnali, prohráli 0:6. „Bohužel i přes velké množství střel se nám nepodařilo vstřelit branku. Na úvod se projevila nervozita z nové soutěže,“ hodnotil Radek Hlavsa, trenér Kladna.

ČLD U19: SK Dynamo České Budějovice „B“ - SK Kladno 1:1 (0:1)

Sestava: Vajshajtl - Novák, Fajka, Liška, Hoffmann - Kalina, Zoubek - Rous (65. Procházka), Hanuščík (83. Kejzlar), Došek – Janega

Branka: Rous

KPSD: SK Slaný - SK Kladno „B“ 1:4 (0:1)

Sestava: Tunka - Novobilský, Chochola, Rottner, Kučera - Fedorovych, Vlčkov, Kolka, Rekl - Al-Khewani (61. Burle), Kralovič (61. Jílek)

Branky: Al-Khewani, Kralovič, Novobilský, Rekl

ČLD U17: SK Dynamo České Budějovice – SK Kladno 2:2 (1:1)

Sestava: Hejkal – Hůla, Požár, Kopta – Měchura (74. Halaj), Maxant, Kejzlar, Mucha, Janát (46. Svoboda) – Procházka (82. Abrham), Palán (46. Feřtek)

Branky: Kopta, Procházka

KPMD: SK Slaný - SK Kladno „B“ 1:5 (0:3)

Sestava: Nohava – Novobilský (60. Justra), Novotný, Komín (75. Novák), Sikora – Peroutka (46. Mezera), Jílek (57. Přerovský), Polák, Burle (46. Táborský), Šťastný – Drechsel (57. Sychevsky)

Branky: 2x Polák, Drechsel, Novotný, Novák

ČLŽ U15: SK Kladno – FK Pardubice 1:3 (1:3)

Sestava: Koloušek – Šmolík, Hájek, Bacílek (66. Fuchs) - Troch (55. Jemelka), Antonov, Martinovský (61. Kalík), Chvalník, David (66. Mariňák) - Fitko, Pešek (55. Polcar)

Branka: Chvalník

ČLŽ U14: SK Kladno - FK Pardubice 1:9 (1:3)

Sestava: Jícha Jakub (41. Lhota) - Skála (52. Černý), Vejvoda, Háž (69. Pleiner), Evan (60. Táborský) - Macháček, Zachariáš, Jícha Jan, Paur (41. Rindoš)- Svoboda (60. Di Stefano), Volkov (41. Lidický)

Branka: Volkov

ČLŽ U13: SK Kladno – RMSK Cidlina 7:9

Sestava: Doležal, Vávra – Poloček, Kučera, Rindoš, Lukáč, Kalinová, Hlava, Topolanský, Otcovský, Brzybohatý, Janda, Dudáček, Di Stefano, Lidický, Zemek

Branky: 5x Hlava, Di Stefano, Lidický

ČLŽ U12: SK Kladno – RMSK Cidlina 0:6

Sestava: Rojt – Skolil, Koloušek, Hosnedl – Hlavsa, Ricci, Macháč, Zajíček, Spal - Hunal, Dia, Chadima

Petr MAŇKOŠ