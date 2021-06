Fotbalová Hostouň se mění. Tým, který delší čas spoléhal na kvalitní veterány s ligovou minulostí, omlazuje. Do nového ročníku třetí ligy půjde už bez Tomáše Marka, jenž se stal asistentem trenéra Dominika Rodingera, tak bez Radka Dosoudila. S ním se dohodlo vedení na ukončení spolupráce tento týden.

Radek Dosoudil mění dres Hostouně za ten neratovický. | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

„Trénujeme čtyřikrát týdně, máme video-rozbory a tím už si Radek prošel. Chápu, že je to pro něj moc a z respektu, jak k samotnému Dosimu, tak jeho kariéře, jsme se nechtěli dostat do situace, že by se nedostal do základní jedenáctky nebo nedej bože na tribunu,“ vysvětlil odchod Dosoudila trenér Dominik Rodinger s tím, že Dosoudilovi patří velký dík za to, co pro Hostouň odvedl.