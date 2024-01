Hodně překvapivý výsledkem skončila fotbalová příprava mezi divizním Kladnem a třetiligovým Kolínem. Domácí vyhráli vysoko 5:1, když výborně zakončovali téměř všechny svoje šance. Kolínští prohrávali už v půli, přestože první část herně zvládli, druhou už ne. Trenéru Františku Douděrovi tak pokazili návrat na hřiště klubu, který ještě na podzim vedl.

Tadeáš Pospíšil upravil na 5:1 pro Kladno // SK Kladno – Sparta Kolín 5:1 , příprava 20. 1. 2024 (UMT SK KLADNO) | Video: Bohumil Kučera

Při pohledu na hřiště a stupnici teploměru se mohlo zdát, že spolu hrají Rapid Anchorage s Tatranem Irkutsk, vládl totiž mráz a umělá tráva byla plná sněhu. „Terén asi pomohl nám, máme rychlé brejkové hráče a na tomhle jim pohyb nedělá takové problémy jako méně pohyblivým obráncům,“ mínil domácí trenér Zdeněk Hašek.

Jeho tým navázal na výhru v Plzni 4:3, ale paradoxně byl stejně jako na Viktorce v první půli horší. Jenže Kolín šance nedával, nebo mu kombinaci do prázdné znemožnil v pádu brankář Cimrman. Na druhé straně využil Šíma parádního pasu Eichlera, ofsajd se k nelibosti Kolínských nepískal a bylo to 1:0. Na 2:0 pak trochu lacino zvýšil z trestného kopu Houha.

Ve druhé půli Kladno s mladým debutantem Dudou hru zlepšilo a v koncovce bylo dál neúprosné, ač vyměnilo celou jedenáctku. Akci Čížka zakončil Dejčmar a posila z Velké Dobré pak skórovala ještě jednou, kluk z A třídy zaskočil všechny. A na tribuně hned padaly vtípky, že za něj Doberští zinkasují balík na novou halu.

Za hosty už předtím jednu ze šancí konečně proměnil Milec, ale gólům vládli dál domácí. Jeden si zasloužil i Tadeáš Pospíšil, když chvíli poté, co při pádu spadl na odřeninu z minulého týdne, sám proti brankáři nezaváhal.

„Výsledek je dobrý k tomu, aby hráče dál bavilo dobře trénovat. Do poločasu se ale výkon nelíbil, předržovali jsme balony. Druhá byla lepší, možná i proto, že Kolín prostřídal. Každopádně tam od nás bylo více cílených akcí, které potřebujeme. Náhodné góly jsou fajn, že šanci proměníme, ale potřebujeme dávat i nějaké po kombinacích. To tam zatím není, ale jsme na začátku cesty,“ komentoval trenér Kladna Zdeněk Hašek.

Zhodnotil také nečekaný příspěvek Filipa Dejčmara, jenž v Kladně vyrostl, ale už pár roků hraje jen A třídu. Skóroval už v Plzni, teď dokonce dvakrát. „Asi nejpříjemnější překvapení, vzal za to dobře. Fotbal má rád, trénuje děti a díky tomu má pohled i z druhé strany. Má výborný pohyb, ale nesmí se zranit, pak by to byl problém. Budeme věřit,“ dodal Hašek, jehož tým čeká o dalším víkendu dvojice zápasů na Vyšehradě a pak v Podolí s Admirou.

Jeho protějšek František Douděra uznal, že výsledkově se tenhle zápas Kolínu vůbec nepovedl. „Nicméně měli jsme dvě jedenáctky a s tou první jsme o mnoho víc spokojeni. Ve druhé jsme inkasovali po brejcích a pak už se to na tomhle terénu těžko honí. Pokud zůstanu u prvního poločasu, takhle nějak bychom se chtěli prezentovat,“ řekl Douděra.

Hovořil i o odchodu z Kladna, kolínské nabídce či o svých synech, z nichž jeden hraje i za národní tým. O tom však až ve speciálním rozhovoru.

SK Kladno – Sparta Kolín 5:1 (2:0). Branky: Dejčmar 2, Šíma, Houha, T. Pospíšil – Milec. Rozhodčí: Zýka. Diváků: 120.

Kladno (1. poločas): Cimrman – Houha, Hrubeš, Noll, Borák – Pospíšil L., Slabý – Kafka, Eichler, Šnobl – Šíma

Kladno 2. poločas: Cimrman – Čižek, Jang Wang, Kolářský, Noll – Pospíšil T., Holub – Blažek, Novák F., Dejčmar – Duda