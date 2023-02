Slovan ve svém tréninkovém centru, kde najdete i obří plakát legendárního Petera Dubovského (hráč Realu Madrid tragicky zahynul před lety v Thajsku), nasadil svou rezervu, ale posílenou dvěma hráči z A mužstva. Hostouni naopak scházelo šest hráčů, kteří se na podzim podíleli na šesté příčce v ČFL. "O to víc si ale vážím, jakým způsobem kluci zápas odehráli. Pro některé z nich jsou to neskutečné zkušenosti," říkal Rodinger po utkání, v němž šla jeho parta do vedení zásahem Jiřího Janušky, ale Slovan do půle vyrovnal a po přestávce rozhodl o výhře 2:1. Tři velké možnosti Hostouně už na tom nic nezměnily.