To Švermov má zatím docela pohodu, daří se mu. Přitom dost sází i na svoje odchovance a hned pět mladíků z dorostu Hlavsu, Nedvěda, Frühaufa, Starého a Neumana nasadil do boje. „Hráli výborně, těší nás jaké dělají pokroky. A aby to neměli levné, tak si čtyři z nich každý na poločas oblékli kapitánskou pásku. Navíc všichni dali svůj první gól za áčko, takže platí do klubové kasy i za tohle,“ smál se předseda klubu a trenér David Nedvěd.

Ten dobře ví, co nejen jeho klub v nadcházejícím ročníku čeká. I. B třída definitivně zruší jednu ze svých pěti středočeských skupin, a tak bude sestupoval z každého oddělení minimálně pět mužstev. „S těžkostmi počítáme a víme, že je třeba makat hned os začátku. Celkově hodnotím tuhle redukci dobře, soutěže se zkvalitní. Vím, že konkrétně Kladensko s kvalitou takové problémy nemá, ale jinde je hráčů a klubů méně a tam už kvalita mělnila moc,“ myslí si šéf švermovského klubu.

Zdroj: Bohumil Kučera

Jeho tým rozhodl finále před půlí, kdy hráči Brandýska těsně minuli lobem bránu a místo snížení na 2:1 vzápětí dostali třetí branku. Ta je zlomila, Baník vyhrál nakonec 4:1 a převzal pohár z rukou místostarostky Lucie Zikmundové, s níž se ujal díla místopředseda Sparty Jan Tintěra. Pohár přebíral skutečný kapitán Baníku Tomáš Vydra a sympatické bylo, že na společnou fotku si vítězové pozvali i poražený tým z Brandýsku.

Hezkou perličku v podání rozhodčích obstaral hlavní Martin Paleček. V jedné chvíli, kdy se rozhodoval mezi nařízením rohu nebo autu, ukázal rukama obrazovku a jako v profifotbale šel situaci zkontrolovat s VAR! Tím byl v danou chvíli jeho kolega na lajně Jaroslav Masopust a jejich vsuvka všechny rozesmála a diváci ji odměnili potleskem.